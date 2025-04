Olympische sensatie twijfelt over deelname aan Spelen: 'Ik focus op fysiek en mentaal herstel'

De Amerikaanse topturnster Simone Biles zorgde afgelopen zomer voor een sensatie op de Olympische Spelen in Parijs. Voor de 28-jarige zouden het zomaar eens haar laatste kunnen zijn geweest. "Ik geniet echt van mijn vrije tijd."

De Spelen vinden over drie jaar plaats in haar thuisland, in Los Angeles. Biles twijfelt nog of ze daar in actie zal komen. Dat vertelde ze nadat ze in Madrid voor de vierde keer de Laureus Award voor beste sportvrouw in ontvangst had genomen. Eerder ontving de 28-jarige turnster de trofee in 2017, 2018 en 2020.

Biles pakte op de Spelen van Parijs drie keer goud en een keer zilver. Ze kreeg wereldwijde aandacht en haar optredens werden drukbezocht door internationale sterren. Haar olympische verzameling bestaat nu uit zeven gouden, twee zilveren en twee bronzen medailles.

Focus op herstel

De topatlete maakte er geen geheim van dat de olympische avonturen haar zwaar vallen. Tijdens de Spelen van Tokio (2021) moest ze meerdere finales laten schieten door mentale problemen. Daarna nam ze een lange pauze. "Ook nu focus ik op het fysieke en mentale herstel", vertelt Biles in Madrid.

"Ik geniet echt van mijn vrije tijd, voordat ik zal beslissen of ik nog zal terugkeren naar de gymzaal", vervolgt ze. "Veel mensen denken dat de voorbereiding een jaar duurt, maar in werkelijkheid gaat het om de volledige vier jaar richting de eerstvolgende Olympische Spelen. Dat die in Los Angeles zijn is natuurlijk wel een spannend idee. Ik zal er ook zeker zijn: op de mat of in de tribunes."

Gezin stichten

Het is niet de eerste keer dat de turnsensatie hint op een pension. In januari zei ze al dat het 'arrogant zou zijn' om nog door te gaan. "Ik heb al zo veel bereikt, er is niets meer te behalen". zei ze toen. "Ik ben op het punt in mijn carrière dat ik nederig genoeg ben om te weten wanneer het klaar is."

Bovendien wil ze ooit kinderen met haar man, American Football-speler Jonathan Owens. "Als je jonger bent mis je een schoolgala of studie. Maar nu gaat het om een gezin stichten, en weg zijn van mijn man. Is dat het echt waard?", vraagt Biles zich af.