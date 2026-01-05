Remy Bonjasky heeft zich af laten troeven in de finale van het TV-programma Het Zwaard van Damocles. De ex-topvechter moest in de eindstrijd het onderspit delven tegen realityster Harrie Snijders, waardoor de prijzenpot van 275.000 euro aan hem voorbij ging.

In het SBS-programma Het Zwaard van Damocles werden dertien bekende Nederlanders in een huis gestopt om daar een spel te spelen. Elke aflevering moesten er unaniem mensen naar huis gestuurd worden. Lukte dit niet, dan ging er 50.000 euro van de prijzenpot af, die aan het begin van het seizoen 500.000 euro bevatte. Ex-topsporters Marianne Timmer en Bonjasky deden mee, maar eerstgenoemde lag er als eerste uit. De ex-topvechter haalde uiteindelijk de laatste aflevering.

In die laatste aflevering rekende Bonjasky nog af met drie andere spelers, waardoor hij samen met Snijders in de finale stond. De ex-topvechter had een duidelijk doel met de 275.000 euro aan prijzengeld.

Bonjasky heeft al meer dan een jaar zijn oudste zoon Cassius niet gezien. Hij speelt basketbal in Amerika, waar hij een beurs heeft gekregen op het hoogste niveau van het land. Bonjasky hoopte met het prijzengeld zijn zoon te kunnen bezoeken, samen met het hele gezin. De ex-vechter zijn andere zoon Dean tekende onlangs een contract bij de jeugdopleiding van West Ham United en ook zijn dochter Skye is een veelzijdig atleet.

Finaleopdracht

Tijdens de finaleopdracht kwamen Snijders en Bonjasky lijnrecht tegenover elkaar te staan in de strijd om de 275.000 euro. Een waar prisonersdilemma werd de twee voorgelegd, waarin ze moesten kiezen tussen het delen of het stelen van het prijzengeld. Als beide spelers kozen voor delen, dan delen ze het prijzengeld. Kiest een van de twee voor stelen en de ander voor delen, dan neemt de steler het gehele bedrag mee. Kiezen beide heren voor stelen, dan verdienen ze niets.

Uiteindelijk ging Bonjasky voor delen. Hij nam genoegen met 137.500 euro en was bereid de pot te delen met Snijders. De realityster ging echter voor stelen en ging daardoor met de gehele prijzenpot naar huis. Bonjasky bleef door die keuze met lege handen achter. "Hij leeft met andere normen en waarden dan ik. Mijn respect is hij kwijt", waren de laatste woorden van de ex-vechter in het programma.