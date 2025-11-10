Oud-topschaatsster Marianne Timmer schitterde de afgelopen twee weken in het tv-programma Het zwaard van Damocles. Helaas is de presentatrice van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud de eerste afvaller van het programma van SBS 6. Hierdoor liep Timmer een gigantisch geldbedrag mis.

Het zwaard van Damocles is hét nieuwe realityprogramma op de Nederlandse buis. In het programma zitten dertien BN'ers met elkaar opgesloten in een huis, waar ze met ruim zestig camera's continu in de gaten worden gehouden. Naast Timmer deed er met ex-topvechter Remy Bonjasky nog iemand uit de sportwereld mee. Aan het eind van iedere aflevering moet er iemand het veld ruimen. Nadat er na de eerste episode niemand weg hoefde, is nu toch Timmer de eerste afvaller van het programma.

'Dan ga ik wel'

Deelnemers kunnen op twee manieren het spel verlaten. Of ze worden unamiem weggestemd door de groep of ze verliezen een executie-opdracht. Nadat het eerste niet het geval was, besloot Timmer zichzelf op te offeren en de uitdaging aan te gaan. "Iedereen moet het een keer doen en ik dacht: dan ga ik wel'', vertelt de drievoudig olympisch kampioen na haar uitschakeling bij LINDA.

De opdracht wist Timmer uiteindelijk niet tot een goed einde te brengen, waardoor ze als eerste deelnemer het huis moest verlaten. "Voor de opdracht moest ik tien kleuren achter elkaar onthouden. Ik had het geoefend, maar tijdens het spel werd het veel moeilijker en redde ik het niet meer."

'Ik hoop volgend jaar weer jarig te zijn'

Om de misère compleet te maken, was Timmer op de dag van haar uitschakeling ook nog eens jarig. "Ja, dan kom je thuis in een leeg huis. Nou ja, prima hoor. Als kind vind je een verjaardag fantastisch, nu denk ik: ik hoop volgend jaar weer jarig te zijn'', zo vertelt de 51-jarige oud-topschaatsster over de situatie.

Timmer loopt gigantische prijzenpot mis

Door haar uitschakeling loopt Timmer de gigantische prijzenpot van 500.000 euro, die voor de winaar is weggelegd, mis. Toch kijkt ze terug op een leuk avontuur, maar ze verklaarde dat de psychische druk wel gelijk hoog lag. "Ik vond het wel een ding dat er gelijk bondjes werden gevormd, ik houd niet zo van zieltjes winnen. De spanning onderling liep al gauw hoog op, want je zit op elkaars lip en bent constant bezig met wie je wel en niet kan vertrouwen."

