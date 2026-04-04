Samir Nasri, de voormalige middenvelder die schitterde bij Arsenal en Manchester City, vecht een juridische strijd uit met de Franse belastingdienst. Ze eisen maar liefst vijf miljoen euro van hem. De kern van het geschil draait om de fiscale woonplaats van de voormalige Franse international, die beweert in Dubai te wonen, waar de belastingdruk vrijwel nihil is.

De Franse belastingdienst heeft bewijzen verzameld die aantonen dat de 36-jarige oud-speler het grootste deel van zijn tijd in Frankrijk doorbrengt. Om hun standpunt te onderbouwen, analyseerden de onderzoekers Nasri's eetgedrag. Ze ontdekten een opmerkelijk detail: in 2022 plaatste hij 212 maaltijdbestellingen via het Deliveroo-platform, allemaal met bezorging in Parijs.

208 dagen per jaar in Frankrijk

Dit gegeven, dat duidt op een constante aanwezigheid in de Franse hoofdstad, werd bevestigd door andere informatie. Vluchtgegevens tonen aan dat de voormalige vleugelspeler tot wel 208 dagen per jaar in Frankrijk doorbracht, tegenover slechts 42 in Dubai. Bovendien bezit de oud-speler drie panden op Frans grondgebied.

Rechter geeft belastingdienst gelijk

Op basis van dit bewijs heeft de Franse rechtbank de belastingdienst gelijk gegeven, die de enorme som geld eist. Nasri vecht de beslissing op zijn beurt fel aan. De verdediging stelt dat de belangrijkste inkomsten van de oud-atleet zijn gegenereerd tijdens zijn carrière in het buitenland, met name in Engeland, en dat zijn financiële basis internationaal blijft.

Creatief bij Arsenal

Ondanks de inspanningen van zijn advocaten heeft de rechtbank de beslagen voorlopig gehandhaafd. De voormalige Premier League-ster staat nu voor zijn moeilijkste wedstrijd, dit keer voor de Franse rechtbank. Nasri werd in zijn tijd bij Arsenal geroemd om zijn creativiteit, maar als het om boekhouden gaat kan hij die reputatie beter niet hebben.

Carrière in een notendop

De inmiddels 38 jaar oude ex-middenvelder stopte in 2021 met voetbal, nadat hij in 2020 als laatste voor Anderlecht speelde. Hij kwam in zijn carrière tot liefst 520 duels in het betaald voetbal, waarin hij 73 keer scoorde en 91 assists gaf. Ook was hij jarenlang international van Frankrijk. Hij kwam tot 45 interlands en 9 goals voor Les Bleus. Bij Marseille in Frankrijk brak hij door en in de Premier League maakte hij furore bij Arsenal en City.