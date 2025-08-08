Ex-voetballer en assistent-trainer bij Jong Ajax Kiki Musampa zit in de problemen. De 48-jarige voormalig aanvaller raakt zijn peperdure pand in Amsterdam kwijt. De Belastingdienst neemt het huis in beslag.

De assistent-trainer bij Jong Ajax én trainer van Jong Volendam verliest daardoor een grote investering. De ex-vleugelaanvaller blijkt diep in de problemen te zitten bij de Belastingdienst. Musampa is sinds 2017 verwikkeld geraakt in een financieel drama dat deze week tot een hoogtepunt is gekomen.

Executieveiling

De Belastingdienst nam de afgelopen jaren al beslag op zijn vastgoed in Amsterdam, maar de kans dat Musampa zijn eigendom terugkrijgt is nihil geworden. De woning wordt op 2 september 2025 geveild, zo weet Bekende Buren.

Het pand van Musampa is niet zomaar een flatje op zeven hoog. Hij bezit een groot gedeelte van een karakteristiek pand uit 1882, recht in het centrum van de hoofdstad. Het pand omvat drie woningen, die vermoedelijk verhuurd zijn, en een bedrijfsruimte op de begane grond. Musampa kan zijn woning alleen nog via een schikking terugkrijgen.

Romeo Castelen

De executieverkoop van Musampa doet denken aan de situatie van ex-Oranje-international Romeo Castelen. De Belastingdienst legde beslag op een woning in Rotterdam ter waarde van 425.000 euro. De woning is recent verkocht via een veiling. Eén groot verschil: Castelen zit in de problemen omdat verdacht wordt van het witwassen van 2,2 miljoen euro, onder meer via de aankoop van vastgoed.

Jong Ajax

Musampa heeft weinig tijd om te malen over zijn problemen. Hij moet vanavond weer aanwezig zijn bij Jong Ajax, dat het in de eerste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie opneemt tegenover FC Den Bosch.

