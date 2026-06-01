Naomi Osaka weet ook op Roland Garros weer een plek in de schijnwerpers te veroveren, maar de manier waarop de Japanse toptennisser dat doet, valt lang niet bij iedereen in de smaak.

"Osaka trok weer de nodige aandacht met haar jurken”, begint voormalig tophockeyster Ellen Hoog in de Sportnieuws.nl-podcast, doelend op de opmerkelijke outfits die ze draagt als ze de baan op komt tijdens Roland Garros. “Die heeft toch altijd wel een mooie entree. Met allemaal mooie pronkstukken. Het lijkt wel een fashion show.”

'Lekkere showpony'

Oud-ploeggenote Naomi van As, co-host in de podcast, kan dat alleen maar bevestigen. Hoog gaat verder: "Ze zit ook helemaal in haar rol. Dan komt ze helemaal zo serieus en helemaal into die kleding dat veld op. Daar is best wat kritiek op en er zijn ook mensen die het hartstikke leuk vind. Aryna Sabalenka vindt dat natuurlijk geweldig, dat is zelf ook zo'n lekkere showpony. Maar haar directe tegenstander, die vond er wel wat van. Het duurde ook allemaal best wel lang.”

'Grote namen anders behandeld'

Laura Siegemund, die in de eerste ronde in Parijs boog voor de 28-jarige Osaka, was na afloop duidelijk in haar commentaar. "Ik kom hier om te tennissen, niet voor een modeshow", aldus de Duitse bij TNT Sports. "Als anderen dat wel willen, moeten ze dat vooral doen. Dat vind ik helemaal prima." De irritatie zit hem vooral in de tijd die Osaka neemt om zich op de baan van haar extra kleding te ontdoen.

"Bij elk toernooi tellen ze elke seconde, tot aan het uitpakken van je drinkflesje aan toe", aldus Siegemund. "En zij mag er anderhalve minuut over doen om zich om te kleden. Daar heb ik een probleem mee. Dat is niet oké en daarin worden de grote namen anders behandeld."

'Naar een begrafenis'

"Ik zou dat ook irritant vinden", aldus Van As. "Dat omkleden duurde lang. Dan sta je helemaal klaar…" Hoog: "Daar moet je gewoon strenge regels voor hebben en daar moet je je gewoon aan houden. Dit is echt een beetje asociaal."

"Ja sorry, ik moet even m'n korset uitdoen", imiteert Van As Osaka. Hoog gaat lachend mee: “Mijn gouden jackie, ze had echt zo'n gouden jasje aan.” Van As: "Ik heb haar ook in zo'n heel zwart gewaad zien komen. Het leek wel of ze naar een begrafenis ging. Nou ja, een beetje overdreven als je dat naar een begrafenis aantrekt trouwens. Maar ja, het is daar loeiheet en zij is helemaal gehuld in zwart.”

"Zij vindt dat helemaal helemaal leuk", aldus Hoog over Osaka. Van As: “Voor de kijker is het ook wel leuk.” Hoog: “Ja precies. Ik begrijp dat er kritiek is over vooral de tijd. Maar ik vind het ook wel weer grappig.” Van As: “Ik vind het ook leuk om naar te kijken, maar ik snap dat je als tegenstander denkt: Jezus, kom op, schiet op man. Ik wil inspelen. Bloedirritant!”

i Naomi Osaka in haar bijzondere outfits.

Luister de podcast

Tweevoudig olympisch kampioenen hockey Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In de nieuwste aflevering van de podcast onder meer aandacht voor rare incidenten op Roland Garros, de spanning in Huize Koeman en de kledingkeuze van de Oranje-internationals. Verder doen de twee een boekje open over de bizarre verzoeken die ze soms van fans krijgen: 'Wat zijn er toch gore mensen'. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover