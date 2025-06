Zelfs een legende als Edgar Davids is niet immuun voor een tikje sportieve vernedering. De voormalig Ajax-, Juventus- en Oranje-middenvelder beleefde in de VS een opvallend moment dat inmiddels volop rondgaat op social media. Eén ding is zeker: deze actie zal hij niet snel vergeten.

Tijdens een potje straatvoetbal in de Verenigde Staten kreeg Davids onverwacht het nakijken. Terwijl hij zich instelde op een ogenschijnlijk onschuldige actie, tikte een jonge vrouw de bal behendig door zijn benen: een loepzuivere panna. Het publiek ging uit z'n dak en zelfs Davids kon er, met een brede glimlach, de humor wel van inzien. Niet elke dag word je als voetballegende op straat te kijk gezet en al helemaal niet op zo’n sierlijke manier.

Het straatpotje maakte deel uit van een benefiettoernooi dat werd georganiseerd door NBA-iconen Steve Nash en Dirk Nowitzki, in samenwerking met de Steve Nash Foundation. De wedstrijd stond in het teken van het ondersteunen van kinderen wereldwijd die onvoldoende toegang hebben tot medische zorg en onderwijs. Het was gezellig langs de lijn, maar op het veld werd fanatiek gestreden.

WK voor clubs

De timing van het straatvoetbalevenement is niet toevallig: het vond plaats tijdens het WK voor clubs in de Verenigde Staten. Dat toernooi is momenteel in de knock-outfase van zijn allereerste editie in uitgebreid format met 32 teams. De opzet is groots, maar de uitvoering levert flink wat kritiek op: tribunes blijven vaak halfleeg, wedstrijden worden verstoord door extreme hitte en zware onweersbuien, en ook de logistiek rammelt her en der.

Veel fans en experts vragen zich hardop af of deze timing, midden in de Amerikaanse zomer, wel zo slim was. Toch hoopt de FIFA dat het toernooi bijdraagt aan de groei van het internationale clubvoetbal op Amerikaanse bodem.