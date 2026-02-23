Ronald de Boer is vanaf 16 april te zien in een nieuw TV-programma. In Survive Your Familiy gaat hij samen met zijn familie de strijd aan tegen drie andere families in de jungle van Colombia.

In het programma Survive Your Family doen vier verschillende families bestaande uit vier personen mee. In de jungle van Colombia zijn de teams weg van alle luxe en aangewezen op zichzelf. Over de strekking van het programma is nog weinig bekend, maar het zou erom draaien wie als eerste de finish haalt. Waar die finish ligt en of er families af zullen vallen is nog niet bekend. Het programma wordt gepresenteerd door Art Rooijakkers en is dus vanaf 16 april te zien op SBS 6.

De Boer doet als leider mee met zijn gezin. Ook zijn dochters Maxime en Demi de Boer zijn aangesloten bij het team, net als zijn neef Bowey den Ouden. Zij nemen het als team op tegen drie andere families. Het ene team bestaat uit vier van de vijf leden van de bekende hiphopformatie Broederliefde. Het derde team wordt gevormd door oud-TV-presentator Frank Masmeijer met zijn dochters Charlotte en Michelle en schoonzoon Stijn. Ten slotte vormen ook de familie Van Dorsten met Edino, Glory, Shin en Triuna een team.

Football Island

De Boer is niet alleen bij Survive Your Family te zien de komende maanden. De oud-voetballer is ook één van de deelnemers aan het nieuwe Videoland-programma Football Island. Samen met Wesley Sneijder, Kenneth Perez, Ryan Babel, Jan van Halst, John van ‘t Schip, Tom Beugelsdijk, zijn broer Frank de Boer, Richard Witschge, Kees Kwakman en ex-Feyenoorder Mike Obiku moet de oud-voetballer zien te overleven op een tropisch eiland terwijl ze ook opdrachten tegen elkaar moeten spelen.

Eerder deed Ronald de Boer ook mee aan het programma Gelukkig Hebben We De Foto's Nog! In dit programma maken bekende Nederlanders samen met Humberto Tan een reis aan de hand van foto's. De Boer trok met Estelle Cruijff, de ex-vrouw van Ruud Gullit, naar Venetië.