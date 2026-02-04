Vanaf volgende maand is er een nieuw programma te zien met een aantal oud-voetballers in de hoofdrol. Onder meer Wesley Sneijder, Jan van Halst, Frank en Ronald de Boer, John van 't Schip en Kenneth Pérez gaan daarin de strijd met elkaar aan.

In de achtdelige realityserie Football Island gaan de deelnemers, onder leiding van presentator Frank Evenblij, de strijd met elkaar aan. Het programma is vanaf 29 maart wekelijks te zien op Videoland.

De in totaal elf voormalige profvoetballers nemen het in de Dominicaanse Republiek tegen elkaar op in op voetbal geïnspireerde uitdagingen. "Wie verliest, ziet zijn avontuur eindigen en keert contractloos terug naar huis", meldt RTL in een persbericht. Nederland is volgens de zender het eerste land waar dit format te zien is.

'Scherpe grappen en oude verhalen'

"Dit zijn mannen die alles al hebben meegemaakt op het veld, maar hier begint het echt opnieuw", zegt Evenblij in een verklaring. "Ze moeten laten zien wie er mentaal en fysiek nog staat. Tegelijk zie je meteen die kleedkamer terug; veel geouwehoer, scherpe grappen en oude verhalen. De lol en de kameraadschap zijn er zeker, maar ze geven elkaar echt niets cadeau."

Het programma vertoont gelijkenissen met de populaire survivalshow Expeditie Robinson. Een van de verschillen is dat de oud-voetballers elkaar in Football Island niet weg kunnen stemmen. Deelnemers moeten het eiland meteen verlaten als ze een opdracht verliezen.

Nog Eén Keer Fit

Sneijder is momenteel ook nog te zien in het programma Nog Eén Keer Fit van PowNed. Daarin probeert hij weer zijn gezonde levensstijl op te pakken, zoals hij die voor zijn voetbalpensioen had. Wellicht heeft al dat trainen en diëten ook een positieve invloed gehad op zijn deelname aan Football Island.