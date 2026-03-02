De lente hangt in de lucht. Dat is niet voor iedereen plezierig. Want dan neemt de kans toe op pollen, wat slecht nieuws is voor mensen met hooikoorts. Laat ex-topvoetballers Wim Kieft en Ruud Gullit daar live op televisie nu al veel last van hebben.

In de maandagse aflevering van Rondo bij Ziggo Sport zegt voetbalicoon Ruud Gullit dat hij niet blij is met de komst van de lente. "Want dan is het hooikoorts. De hazelaar", zo verzucht hij, verwijzend naar de plantsoort. "Ik word helemaal gek van dat ding. Dat wordt niezen. Dat is nu heel vervelend."

Waardeloze pillen

Daarna vraagt Gullit aan zijn voormalig teamgenoot bij Oranje Wim Kieft of hij ook last heeft van hooikoorts. Dat blijkt zo te zijn. "Ik heb toevallig een afspraak in het ziekenhuis om een echt testje te gaan doen. In plaats van al die waardeloze pillen die nooit echt helpen."

Injectie in je bil

Gullit beaamt dat. "Ze doen dat expres", zegt de ex-topaanvaller. "Ze willen niet dat het helpt. lk heb een adresje voor je, dan krijg je een injectie in je billen en dan ben je er meteen vanaf." Kieft reageert alert op het aanbod en zegt: "Waarom heb jij die dan niet?" Dat legt Gullit uit: "Hij is er maar eenmaal per week. Alleen hij is op vakantie. Maar ik geef je het adres. Dan krijg je een injectie, in je kont, in je bil. Ja. Dan ben je er helemaal vanaf."

Kieft is overtuigd: "Ik ga het doen. Nooit meer wat van Wim Kieft gehoord, daarna", grapt hij.

Kunstknie

Ook Kieft heeft zijn portie lichamelijke problemen. Vorig jaar spendeerde hij nog een tijdje in een verzorgingstehuis na problemen met zijn kunstknie. Eerder dit jaar werkte hij aan zijn gewicht. Hij deed mee aan het televisieprogramma Nog één keer fit, waarin hij samen met Wesley Sneijder en Royston Drenthe probeert af te vallen. Dat vertelt Kieft in een interview met de Volkskrant van vrijdag.

"Ik heb gelukkig een heel lieve vrouw die gezond kan koken. Tegenover mergpijpen ben ik machteloos, dat is mijn laatste verslaving. Kippenpoten zijn een andere zwakke plek," aldus Kieft. Hij benadrukt dat het voor hem vooral om het nieuwe avontuur gaat en dat deelname een van de projecten is die op zijn pad kwamen sinds zijn herstel van verslavingen en schulden.