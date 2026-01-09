Voormalig topzwemster Kira Toussaint stopte in de zomer met 2025 met zwemmen, waardoor ze meer tijd heeft voor andere dingen. De voormalig rugslagspecialiste is bijvoorbeeld te zien in het nieuwe RTL-programma Pandora, maar de show krijgt na de eerste aflevering wat kritiek.

Toussaint besloot in 2025 op 31-jarige leeftijd een punt achter haar zwemcarrière te zetten. De dochter van olympisch zwemkampioene Jolanda de Rover vertelde via haar Instagram dat ze niet de motivatie op kon brengen om nog een keer een olymipische cyclus in te gaan. Daar baalt Toussaint van, want op de Olympische Spelen van 2028 wordt haar favoriete onderdeel de 50 meter rugslag wel olympisch. Voor de zwemster uit Amstelveen blijft het bij drie deelnames op de Olympische Spelen.

Pandora

Rond haar besluit om te stoppen met zwemmen, had Toussaint ook de opnames van de TV-show Pandora waar ze aan meedoet. In de nieuwe realityshow van RTL zitten twaalf bekende Nederlanders met elkaar in een huis aan de Middellandse Zee. Daar worden elke aflevering twee spelers vervloekt. Als je vervloekt bent, dan loop je kans om uit het spel gestuurd te worden.

Als je gedurende de dag een challenge wint, dan mag je echter naar de doos van Pandora. Daar mag je een van de spelers die vervloekt is, verwisselen met een andere speler door de doos van Pandora te openen. Doe je dit, dan heeft het echter wel gevolgen voor de hele groep. Overigens is F1-verslaggever Jack Plooij ook te zien in het programma.

Toussaint pakte in de eerste aflevering gelijk een hoofdrol. Ze won met haar team de challenge en werd daarom meegenomen naar de doos van Pandora. Daar haalde ze influencer Marijn Kuipers uit de doos en zorgde ze ervoor dat presentator Mark Baanders werd vervloekt. Hij moest later het spel verlaten. Door het openen van de doos riep Toussaint echter onheil af over de hele groep. Wat dat onheil inhoudt, is te zien in de aflevering van zaterdag, die om 20:00 uur te zien is op RTL 4 en om 22:00 uur te streamen is op Videoland.

Kritiek

Na de eerste aflevering was er online wat kritiek op het programma. Zo noemden sommige TV-kijkers op X de show 'een beetje saai' en haken sommige kijkers af door het vele 'gekonkel en bondjes maken'. Tijdens het filmen kreeg Pandora ook al met een tegenslag te maken. Een storm zorgde ervoor dat de set fors werd beschadigd.