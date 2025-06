'Moeilijk besluit' genomen door Nederlandse topzwemster: 'Ik verwacht niet nog drie jaar motivatie op te kunnen brengen'

Kira Toussaint heeft besloten haar carrière als zwemster te beëindigen, zo maakt zij bekend via haar sociale media. De 31-jarige uit Amstelveen deed drie keer mee aan de Olympische Spelen en heeft een Europees record in handen. Desondanks houdt ze ermee op en gaat ze zich richten op het bedrijfsleven.

De houdster van het Europees record op de 50 meter rugslag zegt dat het "geen gemakkelijke beslissing" was. "Zeker toen ik hoorde dat mijn favoriete nummer, de 50 rugslag, eindelijk olympisch wordt. Voor mij persoonlijk kwam dat besluit net te laat. Ik heb nog wel het plezier in zwemmen, maar ik verwacht niet dat ik nog drie jaar de motivatie kan opbrengen om door te gaan tot LA 2028. Het is goed zo."

Toussaint eindigde afgelopen jaar op de WK in Doha als zevende op haar favoriete nummer. In 2021 in Eindhoven zwom ze 27,10 op de 50 rug, nog steeds een Europees record.

De Dolfijn

Toussaint, dochter van olympisch zwemkampioene Jolanda de Rover, werd vorig jaar met de estafettezwemsters wereldkampioene op de 4x100 meter vrije slag. In 2021 won ze EK-goud op de 50 meter rugslag in Boedapest.

Toussaint zwemt tijdens de NK komend weekend in Amersfoort met haar club De Dolfijn nog twee estafettes. Ze probeert zich daar niet meer te plaatsen voor de WK in Singapore van volgende maand.

Erelijst

Toussaint won meerdere medailles op WK's en EK's. Zo was de zwemster goed voor drie plakken tijdens het WK kortebaan in 2020, toen ze op de 4x50 meter wisselslag brons pakte, zilver op de 4x50 meter vrije slag gemengd en goud op de 4x50 meter wisselslag gemengd. Op het WK langebaan in 2024 pakte ze weer goud. Ditmaal op de 4x100 meter vrije slag.

De erelijst op EK's is een stuk langer. Zo pakte Toussaint maar liefst dertien keer goud, vijf keer zilver en vier keer brons op EK's lange- en kortebaan.