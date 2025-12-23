Sylvie Meis baalt ervan dat ze nooit vrijuit heeft kunnen daten. Het Nederlandse model, inmiddels 47 jaar oud, was jarenlang getrouwd met topvoetballer Rafael van der Vaart. Precies in een periode dat het leven dusdanig veranderde dat 'lekker daten' er na de scheiding voor Meis niet meer in zat.

Meis en Van der Vaart waren tussen 2005 en 2013 getrouwd. Precies in die periode kwamen de mobiele telefoons op en was er van privacy nauwelijks meer sprake. Daar heeft Meis nu nog last van. In Duitsland is ze één van de grootste sterren en ook in Nederland herkennen veel mensen haar nog. "Toen ik na een lang huwelijk weer single was, was het voor mij heel heftig om te merken dat ik niet zomaar alles kon doen wat ik wilde. Iedereen had een telefoontje", zegt ze in 'Geur van Succes' op NPO 1.

'Dat zou ik het liefste willen'

"Ik had nooit echt een heel uitgebreid datingleven voordat ik met Rafael een relatie kreeg. Ik heb wel gedatet en een relatie gehad, maar niet veel. Dus toen ik uit dat huwelijk kwam, wilde ik dat graag gaan beleven. Maar door mijn grote contracten bij grote merken zit er overal een perfect plaatje aan vast. Ik zou het liefste iemand daten en als het na drie weken niks blijkt te zijn weer door naar de volgende. Dat zou ik eigenlijk nu nog steeds het liefste willen."

'Heftig, maar het is wel zo'

Ze merkt in het dagelijks leven dat er overal foto's van genomen kunnen worden en dat ook de context soms ontbreekt of dat er snelle conclusies getrokken worden. Het liefdesleven van Meis was de afgelopen jaren, zeker in Duitsland, onderwerp van gesprek. Meis komt tot de 'eigenlijk erge, maar wel ware' conclusie dat ze tegenwoordig altijd haar carrière boven haar privéleven zou zetten. "Heftig, maar het is wel zo blijkbaar."

'Dan zou ik die persoon verlaten'

Hoewel ze het liefst lekker zou willen daten met jan en alleman, weet ze ook heel goed wat ze niet wil. "Op het moment dat ik merk dat ik met iemand samen ben die mijn carrière zou schaden, zou dat de dag zijn dat ik die persoon verlaat. Ik heb te hard gewerkt om voor wie dan ook een gevaar te lopen daarin."