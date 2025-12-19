Ze is een bekende Nederlandse en dus heeft iedereen een mening over Sylvie Meis. De succesvolle vrouw maakte naam als presentatrice en model en was ook jarenlang de partner van ex-topvoetballer Rafael van der Vaart. Nu is er een nieuw programma met ook Meis in een belangrijke rol. Een fragment leverde echter zoveel kritiek op, dat de maakster genoodzaakt was maatregelen te nemen.

Meis is binnenkort te zien een programma van waarin ze wordt geïnterview door de bekende journaliste Antoinnette Scheulderman, waarin zij in gesprek gaat met succesvolle Nederlandse mensen. Meis is een van de vrouwen die wordt geïnterviewd.

Scheulderman schoof aan bij het praatprogramma Eva van Eva Jinek omdat 'De Geur van Succes' volgende week te zien is. Via haar eigen kanalen deelde ze al wat fragmenten van de interviews. Ook met die van Meis. Maar, zo vertelde ze aan Jinek, ze voelde zich genoodzaakt om een maatregel te treffen die ze liever niet had genomen.

Woedende reacties op Sylvie Meis

De reacties op het de reel op Instagram waren namelijk niet mals. "Ik heb gisteren dus één snippet op Instagram geplaatst over een uitspraak van haar. Daar kwam zoveel bagger op dat ik de reacties uitgezet heb. Wat zij kennelijk oproept bij mensen... Dat is waarschijnlijk ook gewoon dat zelfvertrouwen, daar kunnen mensen heel slecht tegen. Zeker bij vrouwen."

Scheulderman vindt dat iets typisch Nederlands. "Zij wordt hier altijd op een heel harde manier gejegend. Ik ben blij dat ze in Duitsland gewoon een heel grote carrière heeft. In Duitsland wordt er naar het succes heel anders gekeken, daar wordt ze op handen gedragen. Ik vond het echt verbijsterend hoe lelijk mensen over haar zijn, vooral vrouwen."

Fragmenten met Sylvie Meis

In het betreffende fragment op het Instagram-kanaal van Scheulderman vertelt Meis overigens dat ze 'anders wilt zijn dan de rest'. "Ik heb ook een qoute thuis; in order to be irreplacebal, one must always be different" Oftewel: Om onvervangbaar te zijn, moet iemand altijd anders zijn. Dat werd door velen dus niet gewaardeerd.

In de uitzending van de talkshow werd een stuk getoond waarin Meis antwoord geeft op de vraag wat haar uniek maakt. "Ik denk dat ik iets heb waardoor mensen lichtelijk obsessed zijn. Dat denk ik echt. Iets anders kan ik niet verklaren. Er is iets, want anders zou elke not bad looking girl kunnen doen wat ik doe."

Onder de indruk

Scheulderman was onder de indruk van het gesprek en de ontmoeting met Meis. "Hoe vaak hoor je een vrouw dat gewoon zeggen over zichzelf? Ze is zelfverzekerd, ze maakt zichzelf niet kleiner, ze kan zichzelf op waarde schatten. Ik vind dat dus echt fantastisch."

Meis was in de jaren '00 en het begin van de jaren '10 samen met Rafael van der Vaart. Samen kregen ze een zoon: Damian, die onlangs zijn debuut maakte in het betaald voetbal voor Jong Ajax. Inmiddels is Meis samen met de Duitse zakenman Patrick Gruhn.