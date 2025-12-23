Sylvie Meis kan er wel om lachen dat anderen zo druk zijn met haar en haar leven. Het Nederlandse model (47) is al jarenlang een BN'er én BD'er (bekende Duitser) en ziet dat haar succes veel mensen bezighoudt. "Ik weet niet hoe succes ruikt, maar ik weet wel dat ik er een glimlach van op mijn gezicht krijg."

Meis was in haar beginjaren in Duitsland vooral 'de vrouw van' ex-topvoetballer Rafael van der Vaart, die bij HSV ging spelen. Maar ze bouwde aan haar eigen carrière en werd bij onze oosterburen een grotere ster dan haar inmiddels ex-man. Dat heeft ze te danken aan gesprekjes met haar moeder terwijl ze als kind door haar ingestopt werd in bed. "Zij heeft altijd gezegd dat ik er voor moest zorgen dat ik compleet onafhankelijk moest zijn, van welke man dan ook. Dat ik altijd mijn eigen plan moest kunnen trekken", zegt Meis in het tv-programma Geur van Succes.

Waarden en normen

Daar zorgde het topmodel dan ook voor. Ze ging in Duitsland meteen de taal leren en stond al snel in magazines en kranten. Dat ondernemende heeft ze ook van haar ouders, die haar meegaven dat ze altijd haar uiterste best moest doen, wat het ook was dat ze deed. "Discipline, niet liegen... Dat soort waarden en normen ben ik opgegroeid. Dat zit meer in de genen dan ondernemer worden en vrijheid nastreven. Dat heb ik zelf ontwikkeld."

'Mensen zijn lichtelijk obsessed met mij'

Niet alleen haar uiterlijk, maar ook juist die persoonlijkheid maakten van Meis een graag gezien figuur. "Wat maakt mij uniek? Ik heb iets waardoor mensen lichtelijk obsessed zijn. Dat denk ik echt, anders kan ik het niet verklaren. Dan zou iedereen kunnen doen wat ik doe. Er is iets dat fascineert. Wat dat is, weet ik niet. Ik was een kind dat al vroeg kon aanvoelen dat er iets bijzonders op me te wachten stond, als ik mijn moeder mag geloven."

'Iedereen gaat later weten wie ik ben'

Volgens Meis verklaarde haar moeder dat Meis als kind van zes zei dat 'iedereen later gaat weten wie ik ben'. "Dat vond ze wel vreemd. Maar ze zei ook dat ik altijd een kind was dat anders was dan de rest."

'Ze vonden mij een knap meisje'

Haar succes dankt Meis aan een bezoekje aan een kapper in Breda, onthult ze in het tv-programma op NPO 1. "Mijn eerste stap naar succes was dat ik mooie foto's had van mezelf, die reeg ik via die kapper. Ze vonden mij een knap meisje. Ze deden mee aan een kappersbeurs en wilden mijn haar doen. Zij zouden dan voor die foto's zorgen. Toen ik die had, besloot ik mee te doen aan een casting voor Fox Kids, dat zou mijn leven gaan veranderen. Dat wist ik zeker."

En zo geschiedde. In Nederland was dat haar eerste baan als model op de kindertelevisie. Daarna ging ze naar muziekzender TMF, alvorens ze naar Duitsland vertrok en daar pas écht een grote ster werd.