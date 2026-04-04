Adana Demirspor, een club uit de Turkse tweede divisie, heeft vrijdag eindelijk de eerste overwinning van het seizoen behaald, pas in speelronde 33. De ploeg van de 71-jarige coach Kubilayhan Yucel versloeg Manisa FK thuis met 2-1.

De Turkse ploeg kreeg voorafgaand en tijdens dit seizoen meerdere keren puntenaftrek vanwege financiële problemen, wat resulteerde in een totaal van 60 strafpunten. Al gedegradeerd naar de derde divisie en op de rand van de afgrond, speelt de club met junioren. Wedkantoren voorspelden dan ook een klinkende zege voor Manisa, dat zelfs met 1-0 voorkwam.

Eigen goal en scorende tiener

Bobby Adekanye, voormalig speler van Go Ahead Eagles, opende de score in de 4e minuut, maar niemand had de spectaculaire afloop van de wedstrijd verwacht. Adana Demirspor herstelde de balans in de 16e minuut via de slechts 16-jarige middenvelder Kayra Saygan, en sloeg de genadeklap in de 51e minuut, profiterend van een eigen doelpunt van doelman Vedat Karakus.

Doelsaldo van -123

De bezoekers kwamen in de 82e minuut met tien man te staan, toen Adekanye, de doelpuntenmaker, werd weggestuurd. Na dit resultaat staat Adana Demirspor op een ongelooflijke -54 punten, met 19 gescoorde doelpunten en 142 tegendoelpunten, wat neerkomt op een doelsaldo van -123. Manisa FK staat 12e met 43 punten.

Eigenaarswissel

Zelfs zonder de puntenaftrek zou Adana Demirspor slechts zes punten hebben gehad, gezien hun enige overwinning, drie gelijke spelen en 29 nederlagen dit seizoen. Begin februari kondigde Adana Demirspor via een verklaring op platform X een nieuwe eigenaarswissel aan. De club kwam weer onder controle van de supporters. Deze beslissing volgde op het gokschandaal in Turkije, waarbij de voormalige clubvoorzitter, Murat Sancak, betrokken en gearresteerd was.

Drie jaar na historisch goed seizoen

Adana Demirspor schreef slechts drie jaar geleden nog geschiedenis. De huidige ineenstorting is des te moeilijker te verklaren, aangezien Adana vorig seizoen nog in de hoogste divisie speelde. Het seizoen 2022-2023 was uitstekend. Het team eindigde op de 4e plaats en kwalificeerde zich voor de voorrondes van de Conference League. In de tweede voorronde schakelden ze het Roemeense CFR Cluj uit.