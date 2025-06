Ex-voetbalvrouw Sylvie Meis zoenend gespot op Ibiza met zoon van 'Duitse playboy'

Sylvie Meis is zoenend gespot op vakantie-eiland Ibiza. Met dat nieuws, mét foto, kwam RTL Boulevard woensdagavond naar buiten. De voormalig voetbalvrouw (47) houdt haar liefdesleven zo geheim mogelijk, maar een professionele fotograaf legde de Nederlandse presentatrice en model vast terwijl ze innige momenten met een oude vlam beleefde.

Meis, die tien jaar samen was met voormalig topvoetballer Rafael van der Vaart, brengt niet alleen de Nederlandse roddelbladen en media de hoofd op rol. Ook in Duitsland, waar ze een beroemde tv-verschijning werd sinds ze daar is gaan wonen rondom de periode dat Van der Vaart bij HSV speelde, zijn de gelekte foto's groot nieuws. Al is de man met wie ze zoent geen onbekende van haar.

Sylvie Meis en zoon Damian van der Vaart genieten van 'kostbare momenten' na feestweek Sylvie Meis bracht de afgelopen week veel tijd door met haar zoon Damian van der Vaart en dat leverde 'kostbare momenten' op. De middenvelder uit de Ajax-jeugd vierde op 28 mei zijn negentiende verjaardag.

'Een grote playboy'

Ze lijkt dolgelukkig met de Duitse cryptomiljonair en zakenman Patrick Gruhn. Meis en de dertien jaar jongere Duitser werden de afgelopen jaren wel vaker aan elkaar gelinkt als een setje. RTL Boulevard sprak de Duitse fotograaf (Bartek Kolodziej) die Gruhn en Meis zoenend spotte op Ibiza. "Iedereen praat erover in Duitsland. Patrick is de zoon van Rolf Eden. Hij was een grote naam in Duitsland, een grote playboy. Het is grappig dat uitgerekend Sylvie nu iets met hem (Patrick, red.) heeft."

Afspraak met paparazzi

Gruhn, die zo'n dertig miljoen euro waard zou zijn, noemde Meis al eerder heel mooi. "Ze hebben elkaar ontmoet op een feestje in Hamburg, in april. Ze waren ook samen aanwezig op de bruiloft van een vriend van Sylvie." Maar na hun ontmoeting en kortstondige periode waarin ze samen werden gespot, leek het over tussen de twee. Maar nu presenteerde Meis hem ineens dus aan de Duitse paparazzi. Volgens entertainmentdeskundige Aran Bade had Meis namelijk een afspraak met de fotografen en roddeljournalisten.

Foto met ring

Op Instagram laat Meis vooral zichzelf en haar zoon Damian van der Vaart zien op Ibiza. Van kiekjes met Gruhn is daar geen sprake. Wel maakt ze met een mysterieuze plaat de geruchten nog groter. Op een idyllisch stukje van het vakantie-eiland, die zich perfect zou lenen voor een huwelijksaanzoek, toont Meis op Instagram-story een foto van haar hand met een grote ring om haar ringvinger. Zou ze dan zelfs gaan trouwen al met Gruhn? Joost (en de Duitse roddelpers) mag het weten.

i De foto van Sylvie Meis met een grote ring om haar ringvinger. ©Instagram Sylvie Meis.