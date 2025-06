Sylvie Meis en zoon Damian van der Vaart genieten van 'kostbare momenten' na feestweek

Sylvie Meis bracht de afgelopen week veel tijd door met haar zoon Damian van der Vaart en dat leverde 'kostbare momenten' op. De middenvelder uit de Ajax-jeugd vierde op 28 mei zijn negentiende verjaardag.

Meis en de jonge Van der Vaart verblijven op Ibiza, waar de 47-jarige tv-persoonlijkheid al eerder beelden van deelde op haar Instagram. Voor de tweede keer in drie dagen trakteert ze haar 1,4 miljoen volgers op een fotoreeks met haar zoon, die ze 'haar alles' noemt.

Meis was een week geleden nog in Athene voor opnames voor de Duitse variant van Love Island VIPS. "Verdrietig om deze prachtige plek te moeten verlaten", zei ze destijds. "Maar er staat een familievakantie op de planning. Kan niet wachten om vakantie te vieren met mijn zoon."

Bonusmama Estavana Polman feliciteert 'grote bink' Damián van der Vaart, moeder Sylvie Meis reageert Estavana Polman heeft woensdag haar stiefzoon Damián van der Vaart in het zonnetje gezet op zijn negentiende verjaardag. 'Gefeliciteerd grote bink', schrijft ze bij een Instagram-post, waar zijn echte moeder ook op heeft gereageerd.

Kostbare momenten

Omdat Meis voornamelijk in Duitsland werkt en Van der Vaart actief is bij Ajax, hebben moeder en zoon weinig momenten samen. Daarom heeft Meis het in haar nieuwste Instagram-post ook over 'kostbare momenten'.

'Doodsbange' Sylvie Meis over heftige periode met Rafael van der Vaart: 'Dat zei mijn dokter tegen mijn man' Sylvie Meis (47), de ex-echtgenote van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart, heeft een glansrijke carrière als presentatrice, model en influencer. Qua gezondheid had ze de nodige ups en downs, met als grootste schrik borstkanker. Daarop blikt Meis zestien jaar later terug.

Rafael van der Vaart

De 19-jarige Damian is een zoon van Rafael van der Vaart, die begin deze eeuw furore maakte bij Ajax. De inmiddels 42-jarige analist speelde tussen 2000 en 2005 in Amsterdam. Daarnaast kwam hij tot 109 interlands voor het Nederlands elftal en speelde hij voor clubs als HSV, Tottenham Hotspur en Real Madrid.

De oud-topvoetballer is streng voor zijn zoon, maar ziet ook waar zijn kwaliteiten liggen. Hij zei in januari van dit jaar bij ESPN: "Dat rechterbeen, ja, die kan al met het eerste mee. Dan zie je ook weer een goede corner! Ik durf bijna wel te zeggen dat zijn rechterbeen beter is dan mijn linkerbeen. Dan geef ik hem heel veel druk, maar daar moet-ie maar mee omgaan. Maar het is echt zo."

Ajax heeft veel vertrouwen in Damian: hij heeft een contract tot medio 2029. Afgelopen seizoen kwam hij uit voor de onder 19.