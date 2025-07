George Russell is sinds kort de trotse eigenaar van een nieuwe jacht. De Engelse Formule 1-coureur moest er diep voor in de buidel tasten. Toch is het nieuwste vaartuig van grote concurrent Max Verstappen een stúk groter.

Russell poseerde trots voor een foto voor de sociale media van Pershing, het merk waarvan zijn nieuwe jacht is. De Mercedes-rijder heeft een Pershing 6X gekocht, met een slordige waarde van ongeveer drie miljoen euro. Er passen maximaal veertien mensen op het minimalistische, moderne schip, dat een topsnelheid kan halen van 48 knopen. Dat is net onder de 100 kilometer per uur.

De kosten vallen in het niets als we de vergelijking trekken met het superjacht van Verstappen. De Nederlander heeft sinds dit jaar de Mangusta GranSport 22 in bezit, een waar monster van 33 meter lang. De jacht heeft drie verdiepingen, negen slaapplaatsen en een ‘Infinity Jacuzzi’ op het voordek. Er kunnen twaalf gasten aan boord, met nog eens vijf bemanningsleden.

Geruchten rondom Verstappen

Verstappen is in de afgelopen dagen en weken veelvuldig gelinkt aan Mercedes. De viervoudig wereldkampioen is zelfs naar Sardinië gevlogen voor een meeting met teambaas Toto Wolff. Mocht het tot een akkoord komen, zou dat ten koste gaan van Russell. De Engelsman heeft nog geen nieuw contract getekend bij de renstal.

Bijzondere clausule

Verstappen heeft nog een contract tot en met 2028 bij Red Bull Racing, het team waar hij opgroeide én al zijn wereldtitels mee pakte. Maar door een clausule in zijn contract krijgt hij in ieder geval de kans om met andere teams te praten. De Nederlander mag overstappen naar een concurrent, als hij halverwege dit F1-seizoen niet in de top staat bij de coureurs.

Er bestaat in de media twijfel over hoe ver Verstappen van het kampioenschap moet zitten om de clausule te activeren. Hij staat momenteel derde in de stand, op liefst 69 punten achterstand van WK-leider Oscar Piastri.