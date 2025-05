Gespot in haven van Monaco: bekijk hier de peperdure nieuwe superjacht van Max Verstappen

Max Verstappen is op dit moment in volle voorbereiding op de race van zondag in Monaco. In het prinsdom heeft de Nederlander een prachtige uitvalsbasis, met een nieuw speeltje in de haven. Zijn peperdure superjacht.

Tijdens de GP in Monaco start Verstappen vanaf de vierde plek. Inhalen is standaard lastig op het smalle stratencircuit van het prinsdom, maar dit jaar lijkt de Nederlander toch kans te hebben. Elk team moet minimaal twee pitstops maken, waardoor Verstappen toch nog een of meerdere plekken zou kunnen opschuiven. De Nederlander woont zelf ook in Monaco samen met zijn vriendin Kelly Piquet en hun pasgeboren dochtertje Lily.

Max Verstappens new private yacht has been spotted in the Monte Carlo marina. The 33-meter luxury yacht Mangusta GranSport 22 was built by Overmarine and launched during the winter break. It's called "Unleash the Lion". pic.twitter.com/LoD7QSl3lJ — Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) May 23, 2025

Superjacht

De vrienden en familie van Verstappen kunnen hem dit jaar vanaf een mooie locatie gaan toejuichen. De Nederlander heeft een nieuwe superjacht in de haven van het Franse prinsdom. Hij ligt sinds kort in Monte Carlo en draagt de toepasselijke naam 'Unleash the Lion'. Het jacht is van het type Mangusta GranSport 22 en is 33 meter lang. De boot is in de winterstop gebouwd door het bekende bedrijf Overmarine.

In januari werd het stel al gespot toen ze gingen kijken naar het jacht. In Italië mochten Verstappen en Piquet een eerste blik opvangen van 'Unleash the Lion'. De jacht heeft drie verdiepingen, negen slaapplaatsen en een ‘Infinity Jacuzzi’ op het voordek. Er kunnen twaalf gasten aan boord, met nog eens vijf bemanningsleden. De boot van Verstappen gaat iets minder snel dan zijn Formule 1-wagen, namelijk 48 kilometer per uur. Daarnaast heeft het een indrukwekkend bereik van 300 zeemijlen, wat neerkomt op meer dan 550 kilometer.

max visiting his “unleash the lion” yacht last week 🫣 so luxurious!



[📸 giubike_panorami_in_bicicleta] pic.twitter.com/N1A5JxepIK — nini (@SCUDERIAFEMBOY) January 21, 2025

Formule 1

Verstappen start in Monaco dus als vierde achter Lando Norris, Charles Leclerc en Oscar Piastri. In eerste instantie zou ook Lewis Hamilton voor hem starten, maar die werd door het hinderen van de Nederlander teruggezet in het startgrid. Vorig seizoen wist Verstappen niet te winnen in Monaco, toen pakte Leclerc de zege. In 2023 en in 2021 was de titelverdediger in de Formule 1 wel de beste in het prinsdom.