TeamNL heeft zich tot en met de Paralympische Zomerspelen van 2032 verzekerd van extra inkomsten. Dankzij een nieuwe sponsor is het overkoepelende orgaan van alle Nederlandse topsporters ineens bijna vijftig miljoen euro rijker.

NOC*NSF heeft Rabobank per 1 januari 2027 naast Staatsloterij vastgelegd als hoofdsponsor van TeamNL, TeamNL Paralympisch en TeamNL Talent. Met de vijfjarige overeenkomst - in elk geval tot en met de Paralympische Zomerspelen in Brisbane 2032 - is een bedrag gemoeid van bijna 50 miljoen euro, meldt de sportkoepel.

'Fantastisch nieuws'

"We kennen Rabobank als een zeer betrokken partner van de breedtesport", laat Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF weten. "Deze nieuwe investering in topsport en de ontwikkeling van nationaal talent, is fantastisch nieuws. Met Rabobank en Staatsloterij als hoofdsponsoren heeft TeamNL twee sterke partners die aantoonbaar stevig verankerd zijn in het Nederlandse sportlandschap."

'Daarmee winnen we allemaal'

Stefaan Decraene, voorzitter groepsdirectie van de Rabobank, licht de reden voor het contract toe. "Sporten is goed voor de gezondheid en daarmee voor de samenleving. Als maatschappelijk betrokken bank dragen we daar graag aan bij. Bovendien is het zo dat sportsuccessen van onze TeamNL-helden mensen inspireren om zelf te gaan sporten. Als nieuwe hoofdsponsor gaan we nu samen met Staatsloterij de Nederlandse sport nog groter maken en daarmee winnen we allemaal."

NOC*NSF sloot in 2022 een tienjarig sponsorcontract met Nederlandse Loterij. Dat staat los van de vaste, wettelijk geregelde jaarlijkse afdracht vanuit de loterijgelden naar de sport in zijn geheel. De sportkoepel koos toen voor het eerst voor een hoofdsponsor, omdat dit structureel extra ondersteuning betekende voor de sport in Nederland, aldus NOC*NSF.