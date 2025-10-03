Vier olympische dorpen, zes locaties en vele uren reizen tussen de sporten door. De Olympische Winterspelen van Milaan-Cortina worden in februari 2026 een logistieke beproeving, maar TeamNL moet er dankzij oud-wereldkampioen Carl Verheijen vlekkeloos doorheen komen. De voormalig topschaatser heeft namelijk een cruciale rol tijdens deze Spelen en vertelt in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside wat er allemaal bij komt kijken.

Verheijen (50) weet precies wat hem in Milaan-Cortina te wachten staat. Als chef de mission waakt hij over TeamNL.

“Tijdens die Spelen ben ik eindverantwoordelijk voor de olympische ploeg, dus alles wat er gebeurt komt bij mij terecht. Mijn rol is om van alles, álles te weten. Als het misgaat of er iets nodig is, kan ik dan heel snel schakelen tussen al die partijen om het beste te doen voor onze sporters en uiteindelijk voor het resultaat. Als het goed gaat, zal je mij dan ook weinig zien en heb ik alles voor niets geweten. Maar dat heb ik liever dan dat je constant dingen moet repareren.”

De omvang van de operatie is enorm, legt hij uit. “Ik denk dat een paar honderd man bezig zijn. En dan heb je ook nog sponsoren en anderen; misschien gaat het wel naar de duizend man die bezig zijn om voor die dertig, veertig, vijfenveertig atleten een zo goed mogelijke trajecten te vinden richting Milaan-Cortina.”

Contact met coaches

Dat betekent ook veel contact met bondscoaches en sporters. “Ik ben met iedereen direct in contact. Af en toe doe ik een kick-off met Jac Orie of met Gerard van Velde, of met shorttrack. In principe ben ik het eerste aanspreekpunt voor de sporters die straks gaan.”

Na de coronaspelen van Beijing, waar hij debuteerde als chef de mission, is Verheijen benieuwd naar de sfeer in Italië. De organisatie is in ieder geval flink anders dan die in China.

“Ja, op z’n Italiaans. Dus dat komt altijd goed, zeggen ze", aldus Verheijen. "En dat geloof ik ook wel. We gaan over een maandje weer; dan is het testevent van het langebaanschaatsen. Dan ligt er echt ijs en gaan we kijken hoe dat allemaal zit. De bobsleebaan is af. Ze hebben een hele mooie nieuwe ijshockeybaan in Milaan gebouwd.”

Groot verschil met Spelen in China

Het grote verschil met China, buiten de organisatie? De spreiding. “We zitten op zes verschillende plekken aan het sporten. En er zijn vier Olympische dorpen. Voor ons zijn Livigno, Cortina d’Ampezzo en Milaan de belangrijkste. Dat maakt het voor fans en families lastiger om twee sporten op één dag te zien. Maar het wordt ook toegankelijker: alle fans en families kunnen weer langskomen. We krijgen een Staatsloterij TeamNL Huis, waarin we ook weer een feestje kunnen vieren.”

Zelf probeert hij zoveel mogelijk wedstrijden te bezoeken. “In Beijing lukte dat nog goed. ’s Ochtends Michelle Dekker bij het snowboarden, ’s middags langebaan en ’s avonds shorttrack. Dat wordt nu heel lastig. Er zit vier, vijf, soms zes uur tussen.”

Incidenten voorkomen

De nadruk ligt puntje bij paaltje niet op zichtbaarheid, maar op onzichtbaar werk. “Het is onze bedoeling om incidenten te voorkomen. En is het niet te voorkomen, dan moet je proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Dan moet ik als chef de mission er staan, om te beschermen en uitleggen hoe het gegaan is.”

Zijn missie is duidelijk, lacht hij: “Wij zijn er om te zorgen dat sporters geen last van de Spelen hebben, maar er juist ‘fired up’ van raken.”

