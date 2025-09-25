Tijdens de Olympische Winterspelen zijn veel ogen gericht op de Nederlandse schaatsers, maar ook in andere sporten wil TeamNL uitblinken. Met gloednieuw en peperduur materiaal ter waarde van bijna drie ton hopen de bobsleeërs zich ook te mogen melden in Milaan.

De bobsleeërs beginnen aan het olympisch seizoen met twee volledig nieuwe sleeën. De net verworven viermansbobslee werd voor het eerst getoond bij de presentatie van Team NewCold van bobsleebond BSBN in Breda. Het bobsleeteam van Dave Wesselink moet zich in het komende wereldbekerseizoen kwalificeren voor de Olympische Spelen in Milaan en Cortina met een plaats bij de eerste acht in de wereldbeker. Met de nieuwe slee hoopt het team vooral winst te pakken in de aerodynamica.

Verschil van tien centimeter

"De nieuwe slee is 10 centimeter langer en lager. Vooral onze achterste man, die 70 procent van de aerodynamica bepaalt, zit hierdoor lager en dieper", legt coach en voormalig bobsleeër Ivo de Bruijn, die deelnam aan de Spelen van Beijing, uit. "We hebben afgelopen seizoen gezien bij de Britse en Zwitserse teams, die werkten met een prototype van deze slee, dat het 5 tot 15 honderdste van een seconde per run verschil maakte."

'Het is ons gegund'

De nieuwe bobslee kostte ongeveer 140.000 euro per stuk. De bond wist de oude slee, die destijds 70.000 euro kostte, voor ongeveer 60.000 euro te verkopen aan het team van Trinidad & Tobago. Het resterende bedrag kwam via de hoofdsponsor en NOC*NSF. De bobsleebond kreeg de mogelijkheid om de nieuwe slee te kopen bij bouwer Hannes Wallner. "Daar zijn er zeven van. Het is ons eigenlijk gegund dat we er een konden aanschaffen", legt voorzitter Wim Noorman van de bond uit. "We hebben vier lange mannen en dan is deze voor ons juist geschikt."

Alle voorwaarden zijn er

De Bruijn zegt dat alle voorwaarden zijn gecreëerd voor de bobsleeërs om tot goede prestaties te komen. "Ze hebben dit seizoen smallere helmen, omdat dat aerodynamischer is. De jongens kunnen met het vliegtuig naar de wedstrijden en hoeven er niet meer uren heen te rijden en kunnen straks gebruik maken van een fysio."