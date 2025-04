Femke Bol en Demi Vollering opgenomen in illuster rijtje: 'Het is speciaal om hier onderdeel van te zijn'

Femke Bol en Demi Vollering. De atlete en de wielrenster zijn door een wereldberoemd magazine namelijk opgenomen in een heel prestigieus lijstje.

Magazine Forbes maakt elk jaar de 30 under 30. Daarin worden dertig mensen, die jonger dan dertig zijn, gekozen en vaak komt het doordat zij op welke manier dan ook een indruk hebben achtergelaten. Het magazine maakt lijstjes voor allerlei verschillende categorieën en 'sport en spel' is er daar één van.

Lachende Femke Bol en Lieke Klaver ontvangen hartjesregen van buitenlandse atleet Femke Bol en Lieke Klaver zijn momenteel hard aan het trainen in Zuid-Afrika. Een grote Nederlandse equipe reisde af naar het zuidelijke puntje van Afrika. Tussendoor is er tijd om te genieten van het lekker weer. Bol en Klaver kwamen een buitenlandse atleet en vriendin tegen.

Bijzondere nominatie

Het blad heeft deze week de Europese lijst in die categorie bekendgemaakt en daar zijn maar liefst twee Nederlandse vrouwen in te vinden. Bol en Vollering zijn dusdanig opgevallen in 2024 dat ze door Forbes zijn geselecteerd in het rijtje van dertig grootheden.

Topatlete Lieke Klaver was zelfs misselijk door 'gebroken hart': 'Ik mag even verdietig zijn' Topatlete Lieke Klaver wist eigenlijk meteen na haar mislukte 400 meter op de Olympische Spelen in Parijs afgelopen zomer 'dat er nog wel meer mooie dingen zouden gaan komen'. Toch had ze ook wel echt last van een gebroken hart, zo geeft ze ruiterlijk toe.

Bol zorgde vorig jaar voor misschien wel het Nederlandse hoogtepunt van de Olympische Spelen. Ze bezorgde gemengde estafetteploeg op de 4 x 400 meter een gouden medaille door een waanzinnige eindsprint. Bol pakte in Parijs ook nog zilver (estafette bij de vrouwen) en brons (400 meter horden). Ook brak ze het wereldrecord op de 400 meter indoor en werd ze op die afstand wereldkampioen.

Vollering won de Vuelta en de Ronde van Zwitserland, maar maakte ook een grote teleurstelling mee. Het lukte haar net niet om de eindzege in de Tour de France te prolongeren. Vollering kwam na een superspannend slot uiteindelijk vier seconden tekort ten opzichte van Kasia Niewadoma. Ze zette zichzelf daarnaast op de kaart door een bijzondere sponsordeal met Nike te sluiten.

De renster is in ieder geval trots op haar uitverkiezing. "Het is een eer en speciaal om onderdeel te zijn van een lijst met zoveel getalenteerde mensen. Ik heb altijd geloofd dat alles begint met een droom. Je moet de moed hebben om die na te jagen, zelfs als het ver buiten bereik voelt. Door sport heb ik geleerd hoe krachtig dat kan zijn. Niet alleen om resultaten te behalen, maar ook om het verschil te maken", schrijft ze op Instagram.

Topwielrenster Demi Vollering steunt Wout van Aert na dramatisch moment: 'Heb denk ik in dezelfde situatie gezeten' Wout van Aert beleefde woensdag een dramatisch moment tijdens de Dwars van Vlaanderen. Samen met twee ploeggenoten van Visma | Lease a Bike moest in hij de finale van de koers afrekenen met één man: Neilson Powless. Dat lukte niet, waarna Van Aert de kop van jut werd. Demi Vollering zag dat anders en wijdde veel woorden aan het moment.

Andere gekozen sporters

Bol en Vollering zijn natuurlijk niet de enige sporters die in het lijstje een plekje hebben gekregen. Zo is er een goede bekende van Nederlandse topatlete geselecteerd. De Britse Keely Hodgkinson, die goud won op de 800 meter bij de Spelen, is een goede vriendin van Bol en heeft ook de aandacht van Forbes weten te trekken. Ook voetballer Cole Palmer, zwemmer Leon Marchand en triatlete Cassandre Beaugrand maken deel uit van het illustere lijstje.