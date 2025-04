Topwielrenster Demi Vollering steunt Wout van Aert na dramatisch moment: 'Heb denk ik in dezelfde situatie gezeten'

Wout van Aert beleefde woensdag een dramatisch moment tijdens de Dwars van Vlaanderen. Samen met twee ploeggenoten van Visma | Lease a Bike moest in hij de finale van de koers afrekenen met één man: Neilson Powless. Dat lukte niet, waarna Van Aert de kop van jut werd. Demi Vollering zag dat anders en wijdde veel woorden aan het moment.

Vollering moest in eerste instantie een beetje lachen om het geblunder van de Nederlandse wielerploeg, maar veranderde van mening toen ze het interview met Van Aert na afloop zag en de finish nog eens terugkeek. "Wout is ook een mens. Deze man heeft veel meegemaakt. En iedereen heeft zijn mening over hem gehad."

Dat was na de finish niet anders. Hij trok het boetekleed aan nam de schuld over de mislukte finish op zich. Vollering vond het moeilijk om naar het interview te kijken. "Hem horen zeggen dat hij egoïstisch was, deed me zeer. Omdat we zo makkelijk vergeten wat stress, twijfel en alle rotzooi die hij over zich heen krijgt met hem doen."

Vollering denkt dat de mislukte finish een wake up-call is voor het team en Van Aert, maar ook voor iedereen. Vollering denkt dat iedereen er van kan leren. "Wij zijn allemaal mensen. Ik denk dat ik in zijn situatie heb gezeten. Je denkt dat je de juiste beslissingen neemt, maar onder te veel druk en teveel focus kun je het niet goed inschatten."

Herkenbare situatie voor Vollering

En de Nederlandse wielrenster kan het weten. "Ik denk dat ik in dezelfde situatie heb gezeten." Vollering was meermaals open over haar strubbelingen en twijfels waar ze mee kampte. Vorig jaar kreeg ze na de WK een hoop bagger over haar heen nadat Nederland de wereldtitel niet wist te bemachtigen. Dat had mede te maken met een opvallende tactiek, waarin Vollering meermaals achter haar ontsnapte landgenotes aan ging.

Groot succes in Italië

De 28-jarige Vollering rijdt sinds dit seizoen voor FDJ-Suez. Ze vertrok na een turbulente periode bij SD Worx en boekte onlangs haar eerste grote succes in Franse dienst. Ze was in Italië de sterkste in de klassieker Strade Bianche.