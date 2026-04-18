Formule 1-verslaggever Jack Plooij wordt momenteel door heel Nederland gezocht. Hij probeert uit handen te blijven van zijn achtervolgers en vraagt daarbij hulp aan fans.

De verslaggever van Ziggo Sport doet namelijk mee aan een populair programma, Het Jachtseizoen: Most Wanted. Samen met een aantal andere bekende Nederlanders moet hij uit handen blijven van StukTV. Maar mensen die hem onderweg spotten kunnen de tiplijn van de achtervolgers bellen en de locatie van Plooij doorgeven aan het trio van StukTV.

'Ga me helpen'

Daarom vraagt hij zijn volgers op Instagram om hulp om zijn tegenstanders helemaal gek te maken. Hij deelt een filmpje vanaf een vliegveld, waar net een vliegtuig opstijgt. "Ze zijn me vergeten. Oh nee, nu moet ik lopen", zegt Plooij om team Stuk op het verkeerde been te zetten. "Ga me helpen. Bel dit nummer, maak ze helemaal in de war", roept hij op.

Hij hoopt als een van de laatste BN'ers uit handen te blijven en zo een plek in de finale te bemachtigen. Plooij heeft natuurlijk wel een hoop connecties die een auto voor hem kunnen regelen. Zo stond ook zijn zoon klaar om hem een lift te geven.

Maar Plooij werd ook gespot op een treinstation. Daar werd hij gefilmd en die beelden werden doorgestuurd naar StukTV. Volgens de tipgever stapte de 64-jarige in een sprinter richting Arnhem Centraal. Daar zou de voormalig Dakar rallycoureur weleens gepakt kunnen worden. "Tot zo", schrijft het YouTube-trio.

Topsporters en collega's

Plooij is niet de eerste verslaggever van Ziggo Sport die meedoet aan Het Jachtseizoen. Ook Noa Vahle was al eens te zien in het programma, samen met Merel Ek. Zij werden geholpen door collega Hélène Hendriks. Er hebben ook een aantal topsporters meegedaan, waaronder voetballers Daley Blind en Davy Klaassen en kickboksers Jamal Ben Saddik en Rico Verhoeven.