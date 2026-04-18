Max Verstappen is zaterdag begonnen aan de voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring. In de eerste kwalificatie ging zijn teamgenoot echter de fout in, waardoor er een straf volgt voor Verstappen Racing.

Verstappen en zijn teamgenoot Lucas Auer zijn als zesde geëindigd in de eerste kwalificatie. Daarin werden de startposities bepaald voor de race op zaterdag. Vanaf 17:30 uur wordt de race van vier uur verreden op de Nordschleife. Maar door een incident met Porsche zal het team moeten beginnen vanaf P9.

Auer ging namelijk de fout in tijdens de eerste kwalificatie van de Qualifiers. Hij kwam in botsing met de #941 Porsche. Door de tik van de Oostenrijker ging de Porsche richting de muur. Het incident werd onderzocht door de stewards. Er werd geoordeeld dat Verstappen Racing drie plekken naar achter wordt opgeschoven.

"De coureur van auto #941 verklaarde dat hij op de racelijn bleef en de sneller naderende auto #03 niet had opgemerkt", is de toelichting van de stewards. "Auer gaf aan dat hij het gat zag, maar de situatie verkeerd inschatte. Daarnaast heeft hij zich direct na zijn stint verontschuldigd bij de coureur van auto #941."

Zondag volgt er opnieuw een kwalificatie en een race. In de voorbereiding op de 24 uur kan al een plaatsje in de Top-Q3 verdiend worden voor de race op 17 mei.

Uitstapje van Formule 1

De Formule 1 ligt momenteel stil vanwege de geschrapte Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië. Daarom besloot Verstappen dit weekend deel te nemen aan de kwalificatie voor de 24 uur van de Nürburgring. Dat viel overigens niet helemaal in goede aarde bij zijn vriendin Kelly Piquet, die hoopte wat meer tijd met het gezin door te brengen.

"Dat moet ik wel aankaarten, hoor", vertelde hij donderdagavond met een lach bij de theatershow Een avond met Max Verstappen in Amsterdam. "Laatst was het: hé, er vallen twee races weg in april! Toen moest ik zeggen: ja, maar...", doelt hij op zijn GT3-uitstapje. "Dan zegt ze (Piquet, red.) wel: moet dat nou? En dan zeg ik weer: ja, dat moet."