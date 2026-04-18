Frenkie de Jong en zijn vrouw Mikky Kiemeney zijn al een groot deel van hun leven samen. De relatie van de twee begon in hun tienerjaren en in 2024 trouwden ze in het geheim. Deze week stond de voetballer van FC Barcelona stil bij een bijzonder moment van zijn vrouw.

De voetballer van het Nederlands elftal en FC Barcelona leerden elkaar kennen op het Koning Willem II College in Tilburg, waar De Jong destijds voetbalde in de jeugdopleiding van de betaald voetbalorganisatie. Ze bleven elkaar al die tijd trouw. Kiemeney gaf haar hockeydroom op om voetbalvrouw te worden. Ze speelde onder meer voor HC Den Bosch.

De Jong en Kiemeney gingen van Tilburg naar Amsterdam en vervolgens naar Barcelona. Daar zijn ze nog altijd gelukkig. In de zomer van 2022 vroeg de middenvelder zijn vriendin ten huwelijk. Vlak voor het EK in Duitsland stapten de twee in het geheim in het huwelijksbootje. De Jong en Kiemeney hebben twee zoons: Miles (2023) en Mason (2025).

Frenkie de Jong zet vriendin in het zonnetje

Kiemeney vierde vrijdag haar 28e verjaardag. Reden genoeg voor de voetballer om even zijn bewondering voor haar uit te spreken. "Fijne verjaardag aan de beste", schreef hij bij een foto van zijn gezin op Instagram Story. Daarop waren De Jong en zijn vrouw zoenend te zien, met ieder een zoon vast.

Terugkeer als voetballer

De Jong en Kiemeney konden onlangs veel tijd spenderen. De voetballer raakte in februari geblesseerd aan zijn hamstring en was dus veel thuis. Hij moest ook de interlandperiode met het Nederlands elftal missen. Maar inmiddels is De Jong terug.

Vorige week zaterdag maakte hij als invaller minuten in de burenruzie met Espanyol (4-1 winst). Kiemeney zat op de tribune op haar man te supporten. Een paar dagen later kon de ingevallen De Jong de uitschakeling in de kwartfinales van de Champions League tegen Atlético Madrid niet voorkomen.

Komende zomer maakt De Jong naar alle waarschijnlijkheid zijn verwachting op het WK met het Nederlands elftal. De vorige eindronde moest hij door een blessure aan zich voorbij laten gaan.