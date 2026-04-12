Frenkie de Jong heeft zaterdagavond eindelijk weer minuten gemaakt na zijn blessure. In het duel tegen Espanyol kreeg de FC Barcelona-middenvelder een invalbeurt, waarin hij gelijk weer belangrijk was voor zijn ploeg. Na zijn fraaie terugkeer liet de Nederlander ook van zich horen op Instagram.

De Jong liep eind februari op de training een hamstringblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie. De middenvelder miste ook de laatste twee interlands van Oranje tegen Noorwegen en Ecuador.

Maar afgelopen zaterdag besloot trainer Hansi Flick dat De Jong er weer klaar voor was om te worden opgenomen in de wedstrijdselectie. Daarom stond hij op het wedstrijdformulier voor het thuisduel met stadgenoot Espanyol. De Jong stond niet in het basiselftal. Flick koos voor een middenveld met Pedri, Eric García en Fermín.

Sterke start

Met De Jong op de bank begonnen de Catalanen sterk aan het duel. Uit een corner van Lamine Yamal kon Ferran Torres in de negende minuut ongehinderd inkoppen. Een kwartier later stuurde Yamal Torres goed weg en die schoot in de verre linkerhoek de 2-0 binnen.

Assist

Pol Lozano maakte in de tweede helft uit de rebound de aansluitingstreffer. Nadat De Jong was ingevallen, werd Yamal met een dieptepass weggestuurd. Hij ging langs keeper Marko Dmitrović en schoot raak. Niet veel later gaf De Jong de voorzet bij een doelpunt van Marcus Rashford, die de bal met een volley binnenwerkte.

Na ongeveer anderhalve maand maakte De Jong eindelijk weer zijn minuten, en dat deed hij meteen met een assist voor zijn ploeg. Dat maakte de middenvelder zichtbaar blij, zo bleek uit zijn bericht op Instagram. "Op dit moment heb ik gewacht. Leve Barça, kom op!!!!", zo leest het bijschrift.

WK

Twee jaar geleden moest De Jong het EK in Duitsland door een blessure aan zich voorbij laten gaan. Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begint op 11 juni, terwijl Oranje drie dagen later opent tegen Japan. Afgelopen weekend kreeg bondscoach Ronald Koeman opnieuw slecht nieuws te verwerken, want PSV-middenvelder Jerdy Schouten scheurde in het duel met FC Utrecht zijn kruisband en mist daardoor het eindtoernooi.