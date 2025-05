Geëmotioneerde Hans Kraay jr. ziet z'n vrouw Sofie voor het eerst moeilijk verhaal vertellen: 'Zó onder de indruk'

Sofie, de vrouw van voetbalverslaggever Hans Kraay jr., doet in de documentaire Hansie voor het eerst haar moeilijke verhaal. De vrouw van het populaire ESPN-gezicht ging door een loodzware periode en hield die kant altijd verborgen. Tot nu. In de talkshow Renze kijkt Kraay jr. naar de beelden van zijn vrouw.

In het begin van hun relatie ging het vreselijk mis, vertelt de inmiddels 65-jarige voetbalanalist. Tijdens een etentje met z'n tweeën en de ouders van Hans Kraay jr. zakte ze op weg naar het toilet ineens in elkaar. Een zwaar herseninfarct was de oorzaak. De doktoren zeiden dat ze nooit meer zou kunnen lopen. Ze zat in een rolstoel en haar hele rechterkant was ineens verlamd. Maar waar sommige mensen misschien weglopen bij zo'n heftige gebeurtenis, vroeg Hans Kraay jr. zijn Sofie meteen ten huwelijk.

Geëmotioneerd

Bijna vier jaar reed hij met Sofie van hun woonplaats Ophemert naar het revalidatiecentrum in Veghel. Wonder boven wonder kwam Sofie er weer helemaal bovenop en is ze praktisch kerngezond. Maar haar verhaal vertellen deed ze nog niet eerder, tot de documentaire van Hans Kraay jr. werd gemaakt. Geëmotioneerd kijkt de ESPN-man naar de beelden van Sofie, die dankzij de makers haar toch zover kregen om het verhaal te delen.

'Zó onder de indruk'

"Ik ben zó onder de indruk van deze vrouw. Zij wilde er nooit over praten...", reageert Kraay jr. tijdens de talkshow Renze, waar hij over de docu Hansie praatte. "Ik raak een beetje geëmotioneerd. De makers hebben op haar ingepraat en zeiden dat ze niemand kwaad zou doen als ze het zou vertellen. Ze heeft het gedaan. Zij is het hoogtepunt van mijn leven en van de documentaire. Als je echt van iemand houdt, doe je dit", zegt hij over de complimenten die hij krijgt voor de keuze om bij haar te blijven.

'Heel spannend en heel eng'

Of hij de documentaire ook liet maken om haar het verhaal eens te kunnen laten vertellen, is hij duidelijk. "Ik vind het wel heel fijn. Dat ze haar hebben overgehaald. Ze vond het heel eng en heel spannend", waarna hij in de camera kijkt en Sofie thuis vertelt dat 'ze het heel goed doet'. Presentator Renze Klamer valt op dat mensen 'Hansie' niet zo vaak op deze manier zien. "Dat klopt, maar ik heb ook wel heel veel geluk met haar."