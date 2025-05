Hans Kraay jr. 'schrikt' van Johan Derksen in eigen documentaire: 'Hij is daar stiekem geweest'

De jolige Hans Kraay jr. krijgt zijn eigen documentaire 'Hansie'. Die gaat deze week in prèmiere bij zijn werkgever ESPN. Daarin komen onder anderen René van der Gijp, Noa Lang en Erik ten Hag aan het woord. Maar ook Johan Derksen, met wie Kraay niet zo goed uit elkaar ging.

Woensdagavond schoof de excentrieke verslaggever van ESPN aan bij Renze op RTL 4. Daar ging het veel over zijn documentaire, maar ook over de heftige situatie die hij meemaakte met zijn vrouw Sofie. Het zorgde voor emotionele beelden bij een aangeslagen Kraay.

Samenwerking met Derksen

Zondag om 21.15 uur gaat de docu Hansie in prèmiere. "Iets wat mij opviel, is dat Johan Derksen aan het woord komt over jou", trapt presentator Renze Klaver af. "Ja, ik schrok er ook van", zegt Hans met een knipoog. Renze gaat verder: "Terwijl... hoelang heb jij Johan Derksen al niet gesproken?"

Daar draait Kraay jr. eerst omheen, door te zeggen dat hij vijftien jaar met 'heel veel plezier' naast hem heeft gezeten. " Toen besloot hij: met Hans, dat kan niet meer, want we moeten ook wat meer politiek en zo gaan doen", vervolgt de presentator. "Ja, terwijl ik heel erg in politiek geïnteresseerd ben", stelt het gezicht van ESPN.

Verrassing in documentaire

Die gaat vervolgens verder over de aanwezigheid van Derksen in zijn documentaire. " De documentairemaker zei, toen we al zwaar onderweg waren: ' Ik heb zoveel positieve dingen van jou gehoord, ik wil toch ook weleens een keer iets negatiefs' . Ik zeg: ' Nou, ga je gang'. Twee dagen later hoor ik dat hij gewoon stiekem bij Johan Derksen is geweest! Dat vond ik heel mooi, eigenlijk. En hij was eigenlijk ook niet heel vervelend."

Dan probeert Klamer nog eens los te weken hoe lang de twee elkaar niet hebben gesproken. "Nee, ik heb hem niet gesproken", antwoordt Hans. "Hoeveel jaar is dat?", herhaalt Renze. "Anderhalf, twee jaar," onthult Hansie Hansie.

Een terugkeer bij Vandaag Inside zag de verslaggever ook niet zitten, als vervanger van René van der Gijp op woensdagen. "Ik wilde het niet meer. Ik ben zo gelukkig met m'n leven wat ik nu bij ESPN heb, en alles wat ik doe. Ik heb een hartstikke leuk leven en ik heb nul rancune naar Johan Derksen."

Lof van Noa Lang

In Kraays documentaire zit ook PSV'er Lang, met wie de verslaggever een bijzondere band heeft opgebouwd de afgelopen jaren. "Jij bent de enige interviewer die een documentaire verdient. De rest is tien keer niks", stelt Lang.