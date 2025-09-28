Michael van Gerwen besloot zich terug te trekken voor het Euro Tour-toernooi in Zwitserland van dit weekend, maar toch werden het een aantal hectische dagen voor hem. Een video van de topdarter waarin hij ruzie heeft in een dönerzaak was groot nieuws in Nederland en ook bij de talkshow RTL Tonight was het een belangrijk onderwerp van gesprek.

In het filmpje is te zien dat Van Gerwen een verhitte woordenwisseling met iemand heeft in de zaak. Daarbij wordt ook wat geduwd en getrokken. Uit de beelden viel niet op te maken wat er precies gebeurd was. De topdarter liet zelf op de zondag van zich horen en verklaarde dat hij vanuit de keuken werd aangevallen.

"Na een lekker avondje weg wilden we wat gaan eten en helaas ben ik in een situatie gekomen waar je helemaal niet in wil komen", vertelde hij tegen Dartsnieuws.com. Volgens Van Gerwen was het echter snel opgelost en wordt het 'spannender gemaakt dan het is'.

'Dit wordt geen zaak'

Toch was het filmpje een belangrijk onderwerp in het praatprogramma RTL Tonight. Daar werden de beelden direct aan het begin van de uitzending getoond. Ex-topschaatser Erben Wennemars was te gast bij het programma. "Wat zou Michael gezegd hebben? Zou het broodje echt zo slecht zijn geweest?", vroeg hij zich af met een knipoog.

Astrid Holleeder, die vroeger advocate was, keek er met andere ogen naar. "Ik heb alleen maar gekeken of ik een strafbaar feit heb gezien. Dan zie ik zijn verklaring en denk ik: hij heeft goed verklaard. Hij heeft meteen gezegd: ik ben in een situatie gekomen buiten mijn wil om en het is mij overkomen. Als zijn advocaat zou ik zeggen: je hebt goed verklaard, dit wordt geen zaak."

Wennemars werd gered door fotograaf

Wennemars vertelde even later dat hij zelf ook ooit bijna in zo'n situatie belandde. "Ik heb het een keer meegemaakt op de ijsbaan. Toen wilde ik de tribunes opgaan en werd ik tegengehouden door een steward. Ik had net een wedstrijd verloren met een klein verschil en wilde ergens heen. Ik wilde erdoorheen lopen en toen viel er koffie over mijn vrouw heen. Toen sloegen bij mij de stoppen door en dacht ik: ik ga nu slaan."

Gelukkig voor Wennemars werd hij echter gered: "Er kwam een fotograaf die de foto's moest maken. Die maake niet de foto, maar legde de camera neer en pakte mij vast en zei: Erben, dit moet je niet doen, want je gaat hier spijt van krijgen. Dus toen deed ik het niet."

Opiniemaker Gijs Rademaker reageerde ook nog op het filmpje door te zeggen dat de beelden slecht voor het imago van Van Gerwen zouden zijn, maar toen greep presentator Beau van Erven Dorens in. Hij maakte het zelf tenslotte ook ooit mee en dat liep anders af dan hij dacht.

'Dacht dat mijn carrière over was'

"Ik ben het daar dus totaal mee oneens! Ik werd een keer gefilmd terwijl ik op de vuist ging met een paar corpsballen. Dat werd gefilmd en ik dacht mijn carrière over was. Ik werkte toen voor RTL Boulevard, maar het gekke was dat ik tot op de dag vandaag hoor van vuilinismannen en schilders dat ze het eigenlijk wel goed vonden dat ik die jongens een pak rammel gaf", vertelde de presentator.