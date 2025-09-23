Een foto van Michael van Gerwen in Hongarije deed de wenkbrauwen fronsen van goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort. De drievoudig wereldkampioen besteedde tijdens de Euro Tour in Boedapest wederom tijd met Luke Littler om samen Formule 1 te kijken. "Ik kan dat niet begrijpen", is Van der Voort kritisch op de Nederlandse topdarter in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

"Ik zie dat in geen enkele andere sport", zegt Van der Voort (49) in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door, die vanmiddag om 16.00 uur online komt. "Als PSV - Ajax gaat beginnen en je ziet iets voorbij komen dat Kenneth Taylor en Josip Sutalo (twee Ajax-spelers, red.) samen naar de Formule 1 aan het kijken zijn, dan denk je ook niet dat zo iemand echt lekker met z'n werk bezig is. Daar zou natuurlijk dan veel ophef over zijn."

'Wat wil je er nou mee?'

Het is niet voor het eerst dat MVG en Littler samen Formule 1 kijken tussen het darts door. Twee weken eerder in Tsjechië gebeurde hetzelfde. Hoewel de fans onder de sociale media-posts het wel kunnen waarderen, klinkt er kritiek bij Van der Voort. "Wat wil je er nou mee? Als individuele sporter is alles anders en natuurlijk mag je het allemaal zelf bepalen, maar je geeft een raar signaal af naar je fans. Als ik fan zou zijn en ik zou dat zien, dan denk ik ook: 'Zit die nou gewoon Formule 1 te kijken?!'. En dat krijgen we nu elke week."

'Het is je werk'

Van der Voort roept MVG op om beter na te denken alvorens zulke foto's te plaatsen. "Ben gewoon met je wedstrijd bezig. Het is je werk. Misschien is het een stukje ontspanning en had ik het vroeger ook moeten doen. Maar ik kan het niet zo goed begrijpen. Dan zie ik Michael weer zo'n fotootje plaatsen met Littler... De vorige keer lagen ze er toen allebei uit, nu Michael alleen." Van Littler is bekender dat hij het darts niet zo serieus neemt, al stelt Van der Voort ook bij hem z'n vraagtekens.

'Het allerbeste is nu wel van Littler af'

De laatste drie toernooien verloor de jongste wereldkampioen ooit (18) van Gian van Veen, Van Gerwen en Danny Noppert, alledrie Nederlanders. "Hij speelt niet zo geweldig op het moment. Hij is nog steeds moeilijk te kloppen en een goeie speler, want zijn basis is zo ontzettend goed dat je nooit makkelijk van hem wint. Maar het allerbeste is er nu wel vanaf."

Nieuwe aflevering Darts Draait Door

De nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door verschijnt op dinsdag 23 september om 16.00 uur online op diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts. Beluister de vorige aflevering hieronder.