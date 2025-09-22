Michael van Gerwen reist deze week niet af naar Zwitserland voor de Euro Tour in Bazel. De topdarter maakt de opvallende keuze om zich beter te kunnen focussen op een driedubbele Players Championship in Leicester volgende week. "Een tactische en verstandige keuze", vinden ex-profdarter Vincent van der Voort en podcastpresentator Damian Vlottes.

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door, die dinsdag 23 september om 16.00 uur online komt, bespreken Van der Voort en Vlottes de beslissing van Van Gerwen om de voorlaatste Euro Tour van het jaar over te slaan. "Op het EK staat hij al", weet Vlottes te melden. Op de Euro Tour zijn de plekken voor het EK darts eind oktober al bijna vergeven en is Van Gerwen inderdaad al zeker van deelname. Maar aan de Players Championship Finals eind november, doet de drievoudig wereldkampioen vooralsnog niet mee.

10.000 pond inhalen

Hij staat op de virtuele ranglijst die toegang geeft tot de laatste major vóór het WK darts, ver buiten de top-64. Zijn achterstand op de eerstvolgende plek die plaatsing betekent is bijna 10.000 pond. Tot nu toe waren alle Players Championships Van Gerwen slecht gezind. Met nog zeven vloertoernooien te gaan, is het erop of eronder. "Daar ligt de focus nu op. In die vijf toernooien die hij nog gaat spelen, moet hij die 10.000 pond inhalen. Daar zal alles voor moeten wijken", weet Van der Voort, die er met Van Gerwen over sprak.

'Je mag dan niet tevreden zijn'

"Met die intentie moet hij ook naar die drie ProTours gaan. Niet dat het 'maar' een vloertoernooitje is. Er moeten keiharde prestaties komen nu. Je mag dan ook niet tevreden zijn als je niet die 10.000 pond achterstand al bijna ingehaald hebt al", is Van der Voort streng. Een Players Championship winnen levert 15.000 pond op, een finale halen 10.000 pond. Dat zal dan dus ook de missie zijn voor Van Gerwen; om in ieder geval een finale te halen bij PC 28, 29 of 30 in Leicester volgende week. Dan is die achterstand het makkelijkst weggewerkt.

Slechte resultaten

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Van Gerwen haalde tot dusver pas één keer een kwartfinale en twee keer een vierde ronde. Alle andere ProTours eindigden in de eerste rondes. Ook meldde MVG zich meerdere keren af, wegens fysieke problemen of privé-omstandigheden, zoals de scheiding van zijn ex-vrouw Daphne afgelopen voorjaar.

Nieuwe aflevering Darts Draait Door

De nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door verschijnt op dinsdag 23 september om 16.00 uur online op diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts. Beluister de vorige aflevering hieronder.