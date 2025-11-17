Gaat het over de Grand Slam of Darts van afgelopen week, dan gaat het óók over de opmerkelijke intro op Viaplay voor Danny Noppert. De Nederlandse topdarter haalde de halve finales en dat was voor presentator Koert Westerman aanleiding om een bizarre opening voor te bereiden op de streamingsdienst. Het filmpje ging al snel viraal in Nederland en bereikte ook de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Ex-prof Vincent van der Voort zat er live bij in de studio toen Westerman Noppert eerde met een geniale ode rond het liedje Daddy Cool van Boney M. Maar tijdens het fragment kon hij er niet op reageren, dus nam hij de tijd ervoor om in Darts Draait Door erop terug te blikken. Ook Gian van Veen, die te gast is in de nieuwe aflevering, zag het hilarische filmpje voorbij komen. Het werd niet van tevoren aangekondigd bij Van der Voort dat Westerman het kunstje zou vertonen. "Dan denk je: 'Wat staat hij nou te doen man?'", lacht Van der Voort.

'Het verbaast me ook niet meer'

Hij zag ondanks zijn eigen verbazing dat de video viraal ging. "Als je ziet hoeveel mensen het leuk vinden... Koert kan dat. Als iemand anders het zou doen, zeggen mensen meteen dat het Pieter Baan Centrum (een bekende GGZ-kliniek, red.) gebeld moet worden. Maar bij Koert verbaast het ook weer niet meer. Die heeft wel vaker van dit soort dingen." Van Veen zag het live ook niet voorbij komen, maar zag het filmpje via sociale media alsnog voorbij komen. Hij vond het ook geinig en had het ook van niemand anders verwacht dan van Westerman.

'Dan ben je weleens verbaasd'

"Die komt er ook mee weg. Als je het Bart (Nolles, de andere presentator, red) ziet doen, denk je toch wel van 'hmm'." Volgens Van der Voort had ook Marcel Meijer van vroeger zoiets niet hoeven flikken. Van der Voort zat er bij en keek er naar. "De ene keer gaat het over zijn oranje riem, dan weer wat anders. Ook Alexis Toylo kreeg zo'n rare intro. Het is niet zo dat hij met mij gaat doornemen wat hij gaat doen. Dus dan ben je weleens verbaasd."

Darts Draait Door

