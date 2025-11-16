Koert Westerman staat vooral bekend als sportcommentator, presentator en verslaggever. Maar de geboren Rotterdammer blijkt nog meer in huis te hebben. Zo kan hij ook een liedje zingen, waarbij hij zijn heupen verrassend soepel laat meebewegen.

Danny Noppert gooide op zaterdag een lekker pijltje tijdens de Grand Slam of Darts. Hij bereikte de halve finale van het toernooi in Wolverhampton door de toernooiverrassing Lukas Wenig met 16-8 te verslaan.

'He is Danny Cool'

Bij ViaPlay waren ze onder de indruk van de prestatie van de Friese topdarter. Westerman had daarom een speciale ode aan Noppert voorbereid. Op de beat van Daddy Cool van Boney M. stond hij enthousiast te swingen, compleet met een eigen parodie op het nummer. "He's playing like a fool. He is Danny Cool", zong een lachende Westerman. De andere analisten, Vincent van der Voort en Martijn Kleermaker, keken toe alsof ze pubers waren die zich schamen voor hun ouders.

Westerman plaatste het moment op zijn X-account. "Brekend: TV-moment van het jaar vroegtijdig uitgelekt...", grapte hij erbij. Zijn volgers vonden het over het algemeen een leuke actie. Het leverde dan ook leuke comments op. "Als Vincent van der Voort volgende keer meedoet dan is het zelfs het moment van de eeuw", schreef een volger. "Je bent echt je gewicht in goud waard", reageerde een ander.

Halve finale

Op zondagavond neemt Noppert het in de halve finales op tegen Wereldkampioen Luke Littler. De Brit was ijzersterk tegen Josh Rock en won met 16-12, in een gemiddelde van ruim 105.

De Fries is erg content met wat hij tot nu toe heeft laten zien en het bereiken van de halve finales. "Ik ben erg blij. Ik mag zeer tevreden zijn met een halvefinaleplaats. Met redelijk spel, zal ik zeggen."