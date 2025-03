Geliefde van Cody Gakpo geniet samen met andere Oranje-vriendinnen van heerlijke bestemming

De Nederlandse internationals waren de voorbije dagen te bewonderen in de Nations League voor de duels met Spanje, maar hun partners vlogen uit naar andere plekken op de wereld. De vriendin van Cody Gakpo trok naar het Midden-Oosten en deed dat met twee bekenden.

Noa van der Bij, de vriendin van Gakpo, was namelijk op pad met Kaylee Aké en Jaimy Kenswiel. Dat zijn de partners van Oranje-collega's Nathan Aké en Denzel Dumfries. Hoewel de blik van het Nederlands elftal gericht was op de duels met Spanje, koos het trio er voor om hun vrije tijd in Dubai te besteden.

Dat zorgde voor fraaie plaatsjes uit de Verenigde Arabische Emiraten. De stad Dubai is enorm populair onder toeristen en daar is het drietal voetbalvrouwen geen uitzondering op. Op het Instagram-kanaal van Van der Bij is te zien dat ze onder meer het strand, lekker eten en gezellige plekjes opzoeken.

Liverpool-ster Cody Gakpo geniet samen met zijn vriendin van welverdiende 'family time' Cody Gakpo beleeft met het Liverpool van Arne Slot een absoluut droomseizoen. De aanvaller van Oranje is met 'The Reds' de trotse koploper van de Premier League en is nog in de race voor de Champions League-titel. Toch heeft al het succes ook een keerzijde. Gakpo werkt in hoog tempo vele wedstrijden af. Reden genoeg om samen met zijn vriendin Noa van der Bij optimaal te genieten van hun schaarse vrije tijd.

Kindje mee

Overigens is er nog iemand bij. Van der Bij poseert namelijk met een kinderwagen. Ongetwijfeld zit daar de kleine Samuël in. Dat is het zoontje van Gakpo en Van der Bij, die in april 2024 werd geboren.

Dit is de vriendin van Cody Gakpo: model Noa van der Bij beleefde speciaal jaar en steelt de show met bekende vriendinnen Noa van der Bij is de vriendin van Liverpool-aanvaller Cody Gakpo. Het jonge koppel had een speciaal jaar, zoals ze zelf stelt, omdat ze voor het eerst vader en moeder werden. Dit weten we over de voormalige studente management.

Spektakel in Nations League

Van der Bij zit dus in Dubai, maar kreeg ongetwijfeld de verrichtingen van haar geliefde in Rotterdam en Valencia mee. Gakpo speelde met Nederland de afgelopen dagen in het Nations League-tweeluik met Europees kampioen Spanje. Hij had twee basisplaatsen en maakte met Oranje indruk door de EK-winnaar op 2-2 (thuis) en 3-3 (uit, na verlenging) te houden.

Oranje moet dag na clash met Spanje direct flink in de achtervolging in WK-kwalificatiegroep Nederland moet nog een aantal maanden wachten op het eerste duel in de WK-kwalificatiegroep, maar de concurrenten zijn al begonnen in poule G. De eerste duels leverden meteen verrassende uitslagen op. Vanwege de tweede overwinning van Polen telt de achterstand van Oranje al liefst zes punten, waardoor het flink aan de bak moet.

Na strafschoppen werd er helaas verloren, waardoor Nederland zich niet voor de Final Four plaatste. Gakpo was voor de penaltyreeks al naar de kant gehaald en kon niets meer betekenen. Door de nederlaag is duidelijk welke landen de ploeg van Ronald Koeman treft in de WK-kwalificatiereeks voor het wereldkampioenschap van 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Blessures Aké en Dumfries

Overigens waren Dumfries en Aké er niet bij. Aké ligt er voorlopig uit vanwege een voetblessure en ook Dumfries kampte met een kwetsuur. Hij viel vlak voor de interlandperiode geblesseerd uit. Bij de back ging het om een spierblessure.