Oranje moet dag na clash met Spanje direct flink in de achtervolging in WK-kwalificatiegroep

Nederland moet nog een aantal maanden wachten op het eerste duel in de WK-kwalificatiegroep, maar de concurrenten zijn al begonnen in poule G. De eerste duels leverden meteen verrassende uitslagen op. Vanwege de tweede overwinning van Polen telt de achterstand van Oranje al liefst zes punten, waardoor het flink aan de bak moet.

Litouwen - Finland eindigde maandagavond al in 2-2. De Finnen kwamen snel op een voorsprong van twee goals, maar verspeelde uiteindelijk de zege in Litouwen. Later deze avond won Polen met 2-0 van Malta. Daardoor kwamen alle groepsgenoten van Nederland vanavond in actie. Dat was afgelopen weekend ook al het geval, waardoor alle landen behalve Nederland al twee duels gespeeld hebben.

Duel met Polen om directe WK-ticket

Dat Finland punten verspeelde is goed nieuws voor Oranje. Op papier zijn Polen en Finland de enige landen die het de ploeg van Ronald Koeman echt lastig kunnen maken in de groep. Het Nederlands elftal speelt pas op 7 juni het eerste duel in de kwalificatiereeks. Dan reist het af naar Scandinavië voor een uitduel met Finland. Drie dagen later is het tijd voor Nederland - Malta.

'Ongelooflijke' Oranje-speler ontvangt compliment van olympische kampioenen: 'Knoepertje hard' Ondanks de uitschakeling in de Nations League heeft het Nederlands elftal boven verwachting gepresteerd in het tweeluik tegen topland Spanje. Na twee keer een gelijkspel ging Spanje er met de winst vandoor na een spannende penaltyreeks. Het goede voetbal van Oranje maakte indruk: "Dit is het spel wat je van Nederland wilt zien."

Oranje weet wat het moet doen om plaatsing voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico af te dwingen. De groepswinnaar kwalificeert zich sowieso voor het toernooi. Als Nederland tweede wordt, heeft het ook nog een kans. Dan moet het via de play-offs een van de laatste tickets bemachtigen. Met een achterstand van zes punten op Polen weet Oranje dat het aan een flinke inhaalslag kan beginnen.

Bondscoach Ronald Koeman genoot van Oranje: 'We hebben Spanje echt aangepakt!' Ronald Koeman is niet geheel ontevreden over Oranje tijdens het tweeluik met Spanje. Nederland ging pas na strafschoppen ten onder tegen de Europees kampioen, maar toch zit er ook een beetje teleurstelling bij de trainer.

Zondagavond werd pas duidelijk in welke poule Oranje terecht kwam. Dat had namelijk te maken met de uitkomst van het Nations League-duel met Spanje. In de kwartfinale speelde Oranje ijzersterk en speelde het twee keer gelijk tegen de Europees kampioen. Zij namen de strafschoppen echter beter, waardoor Oranje in groep E terecht kwam. Anders had het Turkije, Georgië en Bulgarije getroffen.

Check hier de stand in de poule van Oranje