Er gaan al maanden geruchten rond over het liefdesleven van toptennisser Jannik Sinner. Steeds vaker duikt een Deens model op bij zijn wedstrijden. Zo ook tijdens de Vienna Open. Daar werd Laila Hasanovic gespot met de ouders van de Italiaan.

Sinner won woensdag van Daniel Altmaier in Wenen met 6-0, 6-2. Zijn ouders, vader Hanspeter en moeder Siglinde, waren aanwezig om hem te supporten, net als Hasanovic. Daarmee lijken de geruchten over een relatie bevestigd.

De nummer twee van de wereldranglijst werd in de zomer al gespot met het model, dat 386.000 volger heeft op Instagram en werkt met grote modemerken als Armani en Prada.

Mick Schumacher

Hasanovic was tot begin dit jaar samen met Mick Schumacher, de zoon van Formule 1-legende Michael. Ze werd ook al gespot op de tribune bij Sinner op de US Open. Ze werd eruit gepikt door de camera's en op grote schermen getoond. Fans raakten sindsdien niet over haar uitgepraat op sociale media.

De aanwezigheid van Hasanovic in Wenen bleef dan ook niet onopgemerkt en er werden al snel foto's gedeeld via X.

omg laila was there A THIRD HARD LAUNCH pic.twitter.com/FjL9u22Xv0 — giu (@omegajannik) October 22, 2025

Six Kings Slam

Sinner is weer terug in Europa na een lucratief toernooi in Saoedi-Arabië. Hij nam deel aan de Six Kings Slam en ging er met de hoofdprijs van zes miljoen dollar vandoor. Hij won in de finale van Carlos Alcaraz.

De 24-jarige Italiaan is ook nog steeds in de race om de titel in Wenen. Hij speelt vrijdag in de kwartfinale tegen Alexander Bublik. Ook de Nederlandse Tallon Griekspoor zit nog in het toernooi. Hij neemt het vrijdag om 15.00 uur op tegen Alexander Zverev (nummer drie van de wereld) om een plek in de halve finale.