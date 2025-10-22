Jannik Sinner kondigde eerder deze week aan dat Italië bij het finaletoernooi van de Davis Cup zonder hem de titel zal moeten zien te prolongeren. Die keuze van de toptennisser is hem in eigen land niet bepaald in dank afgenomen.

Sinner was onderdeel van het team dat in 2023 Italië voor het eerst in 47 jaar weer de titel in het prestigieuze landentoernooi bezorgde en hij was er ook bij toen het land vorig jaar de titel in de finale tegen Nederland met succes verdedigde. De nummer twee van de wereld heeft echter besloten om dit jaar het finaletoernooi, dat in Bologna wordt gespeeld, aan zich voorbij te laten gaan om een langere voorbereiding op het nieuwe seizoen te hebben.

Die uitleg is echter niet goed gevallen in eigen land. De Italiaanse tennislegende Nicola Pietrangeli, die in 1959 en 1960 Roland Garros won, snapt er namelijk helemaal niets van. "Het is een enorme klap in het gezicht van de Italiaanse sport", vertelde de inmiddels 92-jarige Pietrangeli aan persbureau ASNA. "Ik snap niet dat hij praat over het maken van een moeilijke keuze. Hij moet tennis spelen, hij hoeft geen oorlog te voeren."

"Als het over de Davis Cup gaat dan word ik gepassioneerd, want het is het doel van een sporter om dat blauwe shirt te dragen", vervolgt de Italiaan. "Helaas is dit tijd echter voorbij. Ik hoop vooral dat hij tijdens de Davis Cup niet ergens anders gaat spelen. De wereld wordt tegenwoordig gedreven door geld."

Sinner houdt huis in Wenen

Het lijkt er overigens niet op dat de kritiek ook maar iets met Sinner heeft gedaan. De Italiaan kwam woensdag in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Wenen in actie en liet geen spaan heel van tegenstander Daniel Altmaier. Sinner was al binnen een uur klaar met de Duitser en gunde hem slechts twee games: 6-0, 6-2.

In de tweede ronde neemt Sinner het in een Italiaans onderonsje op tegen Flavio Cobolli, die later dit jaar wel deel uitmaakt van het Davis Cup-team.