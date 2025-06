'Gespierde' Jutta Leerdam haalt uit naar haar haters: 'Ze zijn gewoon jaloers'

Jutta Leerdam heeft een rondje op haar skeelers gereden en kwam daarbij tot de conclusie dat ze er heel vrouwelijk uitziet. Ze reed het rondje in een strakke, korte broek en een topje, zo liet ze zien op TikTok. Daarbij haalde ze uit naar haar haters.

Leerdam heeft haar telefoon neergezet voor de video en draait een rondje op haar skeelers voor de camera. De topschaatsster schrijft erbij: "'Vrouwen met grote spieren zien er masculien uit', zeiden ze." Daarmee lijkt de 26-jarige Westlandse aan te willen geven dat zij er helemaal niet mannelijk uitziet, ondanks haar gespierde lichaam.

Niet dat het uit hoort te maken, verduidelijkt ze in het bijschrift van de video. 'Maar laten we vrouwen supporten. Jullie zijn prachtig!' Haar volgers zijn het daar roerend mee eens. Zo schrijft iemand: 'Ze zijn gewoon jaloers omdat je zo hot en fit bent!' En een van haar andere 1,8 miljoen volgers legt uit hoe het zit: 'Grote spieren maken je sterk, competitief, fit, gezond en het belangrijkste: prachtig. Niet mannelijk!'

Topschaatsster Jutta Leerdam ondergaat zeer pijnlijke ingreep: 'Stuur alsjeblieft hulp' Jutta Leerdam plaatste op dinsdag foto's van hoe ze aan het rolschaatsen was, maar op haar TikTok heeft ze nu een behind the scenes-post geplaatst van hoe ze erbij zat terwijl ze de foto's op Instagram plaatste, en dat zag er nogal pijnlijk uit. Leerdam zat met een zak ijs op haar wang.

Pijnlijke ingreep

Leerdam deelde eerder deze week al hoe ze aan het skeeleren was, om een dag later op te biechten hoe ze achter haar telefoon zat tijdens het uploaden van die TikTok. Haar gezicht was ingepakt met allemaal koelelementen. Ze had namelijk drie van haar verstandskiezen laten trekken.

Dansende Jutta Leerdam geniet van typisch zussenmoment: 'Zou een jaarlijkse verplichting moeten zijn' Jutta Leerdam geniet met haar zusje Beaudine van een typisch zussenmomentje. De Nederlandse topschaatsster heeft namelijk een logeerpartijtje met haar 18-jarige zusje, zo laat ze zien op TikTok. Ze hebben zelfs matchende pyjama's.

Pyjamaparty

Voor het skeeleren deelde Leerdam ook al een video dat ze een pyjamaparty met haar zusje hield. Jutta en Beaudine gingen los op de dansvloer voor de TikTok-video, die de schaatsster deelde met haar 1,8 miljoen volgers. Eén van haar fans genoot zichtbaar van de beelden en liet in een reactie weten: "Een logeerpartijtje met je zussen zou een jaarlijks verplicht iets moeten zijn!" Verder kregen de zussen de nodige complimenten over hun uiterlijk en wordt er gevraagd van welk merk de pyjama's zijn (Lounge).

Nieuw schaatsseizoen

Leerdam bereidt zich momenteel in Nederland voor op het nieuwe schaatsseizoen. Alles wijst erop dat het haar laatste jaar als professional wordt, want zij wil na de Olympische Spelen van 2026 aan kinderen beginnen met haar verloofde Jake Paul. De schaatsster zal dan ook naar Puerto Rico verhuizen, waar de Amerikaanse bokser een enorm landgoed heeft.