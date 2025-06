Topschaatsster Jutta Leerdam ondergaat zeer pijnlijke ingreep: 'Stuur alsjeblieft hulp'

Jutta Leerdam plaatste op dinsdag foto's van hoe ze aan het rolschaatsen was, maar op haar TikTok heeft ze nu een behind the scenes-post geplaatst van hoe ze erbij zat terwijl ze de foto's op Instagram plaatste, en dat zag er nogal pijnlijk uit. Leerdam zat met een zak ijs op haar wang.

Eerder deze week had Leerdam het nog uitstekend naar haar zin, zo was te zien op haar Instagram-foto's. De topschaatsster was lekker aan het rolschaatsen. Ze schreef daarbij dat ze helemaal 'in haar bubbel' zat.

Verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam bemoeit zich met ruzie op hoog niveau: 'Ze zijn niet volwassen genoeg' Jake Paul, de boksende Amerikaanse vriend van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, is een bewonderaar van de Donald Trump. Paul maakt er geen geheim van dat hij gelooft in de visie van de Amerikaanse president. Maar nu plaatst ook Paul een kanttekening bij het gedrag van Trump.

Flinke pijn

Maar dat plezier maakte al snel plaats voor een andere emotie: pijn. Leerdam moest namelijk drie verstandskiezen laten trekken, een ingreep die zeer pijnlijk is. Zo is in haar nieuwste TikTok te zien hoe ze met een flinke zak ijs tegen haar gezicht aan zat. '3 verstandskiezen eruit. Stuur alsjeblieft hulp', zo schreef ze onder de post op TikTok.

Zussenmomentje

Voordat ze haar verstandskiezen liet trekken, kon Leerdam nog genieten van een typisch zussenmomentje met haar zusje Beaudine. De Nederlandse topschaatsster had namelijk een logeerpartijtje met haar 18-jarige zusje, zo liet ze zien op TikTok. Ze hadden hierbij zelfs matchende pyjama's.

Dansende Jutta Leerdam geniet van typisch zussenmoment: 'Zou een jaarlijkse verplichting moeten zijn' Jutta Leerdam geniet met haar zusje Beaudine van een typisch zussenmomentje. De Nederlandse topschaatsster heeft namelijk een logeerpartijtje met haar 18-jarige zusje, zo laat ze zien op TikTok. Ze hebben zelfs matchende pyjama's.

"Logeerpartijtje!", schreef Leerdam bij haar TikTok, gevolgd door een blauw en een roze hartje – passend bij de kleuren van de pyjama’s. De 26-jarige Westlandse liet daarbij weten het jammer te vinden dat haar oudere zus Merel er niet bij was.

Jutta en Beaudine gingen los op de dansvloer voor de TikTok-video, die de schaatsster deelde met haar 1,8 miljoen volgers. Eén van haar fans genoot zichtbaar van de beelden en liet in een reactie weten: "Een logeerpartijtje met je zussen zou een jaarlijks verplicht iets moeten zijn!" Verder kregen de zussen de nodige complimenten over hun uiterlijk en wordt er gevraagd van welk merk de pyjama's zijn (Lounge).

Topschaatsster Jutta Leerdam kijkt vol liefde terug op 'gelukkig moment': 'Ik was hier zo ziek, maar zó blij' Jutta Leerdam is weer volop in training, met als ultiem doel de Winterspelen van volgend jaar in Milaan. De topschaatsster (26) heeft het vakantieleven bij haar verloofde Jake Paul achtergelaten en is terug in Europa. Ze kijkt met weemoed terug op een bijzondere periode.

Puerto Rico

Na afloop van het afgelopen schaatsseizoen verbleef Leerdam geruime tijd in Puerto Rico, waar Jake Paul haar ten huwelijk vroeg. Nu de sprintster weer terug was in Nederland, deelde ze nog geregeld herinneringen aan haar tijd op het Caribische eiland via haar sociale media.

Het plaatsen van die oudere video's maakte het gemis van de intense periode met haar verloofde alleen maar groter. Zo deelde ze afgelopen weekend nog dat ze haar 'baby's' mist, doelend op Paul en zijn hond Thor.

'Jaloerse' topschaatsster Jutta Leerdam blijft 'niet kalm': 'Nu zit ik weer zonder mijn verloofde' Topschaatsster Jutta Leerdam is nog steeds niet helemaal gewend aan het leven zonder haar verloofde Jake Paul. Ze moest hem achterlaten op het Amerikaanse eiland Puerto Rico terwijl ze zelf in Nederland traint voor het nieuwe schaatsseizoen.

Laatste seizoen

Daarnaast is Leerdam bezig met de voorbereidingen op haar laatste schaatsseizoen. Zij kondigde namelijk aan dat ze hierna aan kinderen wil beginnen met Paul.