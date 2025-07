Emma Raducanu zorgde in 2021 voor een superstunt door bijna vanuit het niets de US Open te winnen. De wereld lag aan de voeten van de toen slechts 18-jarige tennisster, maar in de jaren erna raakte haar carrière in het slop door blessures en ze was zelfs slachtoffer van een stalker. Raducanu staat ook op Wimbledon weer in de spotlights. Niet alleen door een mogelijke relatie met een wel heel bekende collega, maar ook door haar clash met een topspeelster.

Achter de naam van Raducanu staat tegenwoordig bij elk toernooi een Brits vlaggetje, maar ze wordt op 13 november 2002 geboren in Canada. Dat is overigens ook niet het thuisland van haar ouders, want de vader van de tennisster komt uit Roemenië, terwijl haar moeder Chinees is. Raducanu plukt daar in ieder geval de vruchten van, want ze spreekt vloeiend Engels, Mandarijn en Roemeens. Als de kleine Emma twee jaar oud is, verhuist het gezin naar Engeland.

Raducanu blijkt enorm sportief, want in haar jeugd doet ze aan tennis, basketbal, golf, karten, motorcrossen, skiën, paardrijden en ballet. Al snel wordt duidelijk dat ze voor tennis het meeste talent heeft en ze maakt in de jeugdcategorieën meteen veel indruk.

Doorbraak

Dat zorgde er in de zomer van 2021 voor dat ze in eigen land een wildcard kreeg voor het grastoernooi in Nottingham. Ze deed daar voor de eerste keer mee aan een WTA-toernooi en verloor direct van landgenote Harriet Dart. Het duurde echter niet lang voordat ze uit zou groeien tot een ster.

De organisatie van Wimbledon besluit haar een wildcard te geven en daar maakt Raducanu naam voor zichzelf door bij haar debuut de achtste finales te bereiken. Ook stijgt ze enorm op de wereldranglijst en daardoor mag ze meedoen aan het kwalificatietoernooi van de US Open. In New York schrijft ze vervolgens tennisgeschiedenis.

Sensatie op US Open

De 19-jarige nummer 150 van de wereld verliest in de drie voorrondes geen set en plaatst zich daarmee voor het hoofdtoernooi. Raducanu trekt die lijn vervolgens door en verbaast vriend en vijand door zonder setverlies het grandslamtoernooi te winnen. Ze wint onder weg naar de finale van onder meer olympisch kampioene Belinda Bencic en Maria Sakkari. In de finale is ook Leylah Fernandez volstrekt kansloos.

Raducanu wordt met haar zege de eerste qualifier ooit die een Grand Slam op haar naam schrijft. De wereld ligt aan haar voeten en met name in Groot-Brittannië loopt iedereen met haar weg. Er ontstaat een hype die valt te vergelijken met die rond dartssensatie Luke Littler enkele jaren later.

Sponsoren in de rij

Daar profiteert Raducanu ook financieel van, want bedrijven staan in de rij om haar te sponsoren. Ze sluit deals met grote merken zoals Nike, Wilson, Dior, Evian, Porsche en Vodafone, ontvangt felicitaties van de minister-president en het Britse koningshuis en wordt uitgeroepen tot de Britse Sportpersoonlijkheid van het Jaar.

Diep dal

In tegenstelling tot de jonge darter heeft Raducanu echter moeite om op sportief vlak de lijn door te zetten. Mede door de verdiende punten in New York komt ze in de zomer van 2022 even de top-10 van de wereldranglijst binnen, maar daar valt Raducanu snel uit nadat ze als titelverdedigster er op de US Open in de eerste ronde uitvliegt. Ze kwakkelt met blessures en wisselt met grote regelmaat van coach.

In 2023 moet ze geopereerd worden aan haar enkel en ook nog eens aan beide polsen. De Britse speelt slechts tien wedstrijden en eindigt het jaar op de 285ste plek van de wereldranglijst. Ondertussen beginnen ook haar sponsoren te morren, want Raducanu geeft hen weinig waar voor hun geld. Ook krijgt ze veel kritiek van tennisfans, want ze zou teveel bezig zijn met randzaken.

Waar Raducanu in 2021 doorbreekt op Wimbledon, duurt het tot 2024 voordat ze weer een keertje mee kan doen aan het toernooi in eigen land. Op het heilige gras in Londen laat ze eindelijk weer haar oude niveau zien. Ze strandt uiteindelijk in de achtste finales, maar wint wel van Sakkari, de nummer 9 van de wereld.

Liefdesleven

Tijdens dat toernooi steekt ook een bijzonder liefdesgerucht de kop op. Al langere tijd gaan er verhalen dat toptennisser Carlos Alcaraz en Raducanu elkaar wel liggen, maar als de Britse tennisster tijdens de mannenfinale tussen de Spanjaard en Novak Djokovic op de tribune zit, worden de geruchten alleen sterker.

Dat komt mede doordat de relatie van Raducanu met miljardairszoon Carlo Agostinelli op dat moment net is geklapt. De twee waren sinds het voorjaar van 2023 samen, maar gingen ruim een jaar later uit elkaar. Alcaraz wordt na zijn zege op Djokovic zelfs gevraagd naar de aanwezigheid van Raducanu, maar kan er weinig over kwijt. De Spanjaard geeft later opheldering: hij is single en tussen hem en de Britse speelt er niets.

Zo makkelijk komen ze er echter niet vanaf, want als het duo in 2025 bekendmaakt samen te gaan dubbelen op de US Open begint de geruchtenmolen weer op volle toeren te draaien. Raducanu bezoekt vlak daarna weer een partij van Alcaraz en insiders melden aan de Britse media dat er een wel hele bijzondere klik is tussen de twee. Het zorgt voor een ware mediastorm, maar de hoofdrolspelers zelf hebben vooralsnog niet bevestigd dat er iets speelt.

Slachtoffer van stalker

Tussen al die liefdesverhalen door kreeg ze opnieuw te maken met tegenslag. Deze keer was ze slachtoffer van een stalker. Raducanu speelde in het voorjaar van 2025 in Dubai een partij tegen Karolina Muchova en liep tijdens de eerste set plotseling met betraande ogen naar de umpire. De US Open-kampioene leek zich zelfs te verstoppen achter de stoel.

Al snel werd duidelijk dat ze op de eerste rij een man had gespot, die haar ook in Singapore, Abu Dhabi en Doha had gevolgd. Hij had haar zelfs een dag voor de partij een brief overhandigd met allerlei persoonlijke gegevens. De man werd verwijderd en wonder boven wonder lukte het Raducanu om ondanks alle emoties de wedstrijd uit te spelen. "Ik kon de bal niet zien door de tranen en kon nauwelijks ademen", blikte ze later terug op het incident.

Wimbledon

Op Wimbledon zullen zoals elk jaar weer alle ogen op Raducanu gericht zijn. Ze is ondanks haar moeizame jaren de hoop van de Britse fans in het vrouwentoernooi. Raducanu begon goed aan het toernooi en hoopt in de derde ronde voor een enorme stunt te gaan zorgen. Ze speelt dan tegen topfavoriete Aryna Sabalenka.