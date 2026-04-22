De Duitse baanwielrenner Moritz Mauss heeft afgelopen weekend een gruwelijke wond opgelopen tijdens een harde valpartij. Toen hij het Madison-onderdeel reed op de International Track Meeting in Gent, ging het helemaal mis. De houten wielerpiste is een stuk van liefst 50 centimeter kwijt, dat in het been van de renner van UAE Team Emirates belandde.

De pas achttienjarige belofte toont op Instagram de afgrijselijke foto's van de nasleep ervan. Ook de tientallen splinters die in het ziekenhuis uit zijn been moesten worden gehaald, van groot tot klein en vol met bloed, neemt hij mee in zijn samenvatting van de heftige gebeurtenis. Ik heb er de afgelopen dagen over nagedacht om dit bericht te delen, maar ik vind het belangrijk om ook deze kanten van de reis en de sport te laten zien", begint het wielertalent, dat ook op de weg uitkomt, op Instagram.

Stuk hout van 50 centimeter

"Tijdens mijn val gleed ik over de baan en splinterde een 50 centimeter lang stuk hout van de baan (te zien in foto 3) en ging direct door mijn heup en linkerbovenbeen. Ik werd direct naar het ziekenhuis gebracht en pas twee uur na het ongeluk geopereerd. Alles is vlot verlopen en ik ben nu al weer thuis", meldt hij over zijn heftige wond die ontstond door de val en het glijden over de baan.

'Ik heb echt geluk gehad'

"Ik heb echt geluk gehad, want de splinter miste mijn zenuwen en de meeste beenspieren. Ik lig er nu even uit, maar het had VEEL erger gekund. Slechts een paar centimeter had een einde aan mijn carrière kunnen betekenen. Ik ben echt dankbaar dat ik in zulke goede handen ben en dat ik zoveel ondersteunende en liefdevolle mensen om me heen heb!"

Mauss kan er nu op terugblikken en weet dat zijn seizoen een knauw heeft gekregen, maar dat het nog geen definitief einde is. "Tussen alle mooie momenten dit jaar en alles wat deze sport me al heeft gebracht, horen ook die dieptepunten erbij. We moeten accepteren wat er gebeurd is en ik zal er het beste van maken."