Geveilde horloges van Michael Schumacher leveren twee miljoen euro minder op dan gedacht

De familie Schumacher liet acht zeldzame horloges van Michael Schumacher veilen. De verwachting was dat er rond de 6 miljoen euro zou worden opgehaald, maar dat bedrag lag uiteindelijk een stuk lager.

Uiteindelijk werd het 4,07 miljoen euro op de veiling van Christie's. Eigenlijk zou de veiling overigens op maandag plaatsvinden, maar door een cyberaanval op de website werd het een dag uitgesteld.

Cadeautje van goede vriend Jean Todt

Het duurste horloge - de F.P. Journe Vagabondage 1 - zou naar schatting tussen de 1,6 en 2 miljoen euro opleveren. Dat viel tegen: het hoogste bod was uiteindelijk 1,2 miljoen euro. De koper moet overigens ook nog tussen de 20 en 26 procent commissie betalen aan Christie's, wat het bedrag alweer op minimaal 1,44 miljoen euro brengt.

Het horloge was een kerstcadeau van Jean Todt aan Schumacher na zijn zevende wereldtitel in de Formule 1. Todt was een goede vriend van Schumacher en zijn teammanager bij Ferrari. De 78-jarige Fransman was ook nog jarenlang de voorzitter van de FIA, de autosportbond waar de Formule 1 onder valt.

Schumacher was een fervent verzamelaar van horloges. Er gingen ook een Rolex en Audemars Piguet onder de hamer. Die laatste leverde dan weer 400.000 euro op, terwijl de Audemars Piguet naar schatting de helft zou opleveren.

Het geschenk van Jean Todt aan Michael Schumacher / Getty Images

Michael Schumacher

Schumacher maakte op 29 december 2013 een ernstig ski-ongeluk mee, waarbij hij ernstig hersenletsel opliep. Zijn familie heeft zijn medische status altijd zeer privé gehouden. Wel was bekend dat hij na het ongeluk in een coma lag, maar inmiddels wel bij bewustzijn is. Zijn vrouw Corinna zei in 2021 in een Netflix-documentaire: 'Hij is anders, maar hij is er.'

Sportieve carrière

Schumacher werd in 1994 en 1995 wereldkampioen met Benetton, waarna hij overstapte naar Ferrari. In 1997 werd hij gediskwalificeerd, na een incident tussen hem en Jacques Villeneuve bij de Grand Prix van Europa. Villeneuve pakte toen de wereldtitel.

In 2000 pakte hij zijn eerste wereldtitel met Ferrari en daar maakte hij er uiteindelijk vijf op een rij van. Na het 2006-seizoen stopte hij als F1-coureur, maar in 2010, 2011 en 2012 keerde hij nog terug als Mercedes-coureur.