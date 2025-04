Go Ahead Eagles krijgt steun van bekende zanger die eigen nummer speciaal remixt

Go Ahead Eagles staat aankomende maandag voor het eerst in zestig jaar weer in de finale van de KNVB Beker. Tegen AZ moet het gebeuren voor de Deventernaren. Daar gebeurt in ieder geval met veel steun, zo ook van een bekende Nederlandse zanger met een hart voor Go Ahead.

De laatste keer dat Go Ahead Eagles in de bekerfinale stond was in 1965. Toen werd er verloren van Feyenoord. Dit jaar is de ploeg uit Deventer een van de revelaties van de Eredivisie en dus zijn zij zeker niet de underdog tegen AZ. De route naar de finale spreekt boekdelen, want Go Ahead versloeg achtereenvolgens Sparta, FC Twente, Noordwijk en PSV.

Compleet gekkenhuis in Deventer, maar uitzwaaien van Go Ahead Eagles geweigerd: 'Dat kan in de weg zitten' Go Ahead Eagles en AZ staan voor dé wedstrijd van het jaar. In aanloop naar de bekerfinale is het in Alkmaar nog behoorlijk rustig, maar in Deventer is het één groot gekkenhuis. Eagles-trainer Paul Simonis en aanvoerder Mats Deijl zijn de rust zelve. "Ik heb niet het gevoel dat er veel spanning of angst heerst", stelt Deijl.

Remix

Sinds de laatste speelronde in de Eredivisie kan de blik nu volledig op de finale. Deventer kleurt al een tijdje rood-geel en de stad in Overijssel staat op zijn kop. Nu komt daar nog een extra steuntje in de rug bij. Snelle heeft namelijk zijn nummer met Ammar Bozoglu 'de laatste' geremixt richting de finale.

Op sociale media delen Go Ahead Eagles en de artiesten een preview van het nummer. Op Instagram reageren fans van de club uit Deventer, maar ook van andere ploegen, positief op het nieuwe nummer.

Tatoeages

Sommige fans van Go Ahead hebben er erg veel vertrouwen in en zijn niet bang om dat te laten zien. Zo zijn er op sociale media al verschillende foto's van tatoeages verschenen met teksten als 'Go Ahead Eagles bekerwinnaar 2024/25'. Aanvoerder Mats Deijl kan er wel om lachen.

Mats Deijl reageert op bizarre actie van Go Ahead Eagles-fan: 'Dat komt er bij mij zeker niet' Een Go Ahead Eagles-fan is wel heel erg overtuigd dat zijn ploeg maandag voor het eerst in de clubgeschiedenis de KNVB beker gaat winnen. De supporter is zelfs zo overtuigd dat hij alvast een enorme tattoo van de prijs op zijn lichaam heeft laten vereeuwigen. Go Ahead Eagles-aanvoerder Mats Deijl vindt het een bijzondere, maar mooie zet. "Deze meneer kunnen we niet teleurstellen", lacht Deijl in gesprek met Sportnieuws.nl.

De Kuip

Maandag, op tweede paasdag, staan Go Ahead Eagles en AZ tegenover elkaar in de finale van de KNVB Beker. De Kuip is de vaste plek voor dit spektakel. Om 18.00 uur wordt er afgetrapt in het stadion in Rotterdam. Danny Makkelie heeft de leiding over de wedstrijd. Voor hem wordt het de derde keer dat hij de bekerfinale in goede banen mag leiden.