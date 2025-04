Compleet gekkenhuis in Deventer, maar uitzwaaien van Go Ahead Eagles geweigerd: 'Dat kan in de weg zitten'

Go Ahead Eagles en AZ staan voor dé wedstrijd van het jaar. In aanloop naar de bekerfinale is het in Alkmaar nog behoorlijk rustig, maar in Deventer is het één groot gekkenhuis. Eagles-trainer Paul Simonis en aanvoerder Mats Deijl zijn de rust zelve. "Ik heb niet het gevoel dat er veel spanning of angst heerst", stelt Deijl.

Niemand is ontgaan dat Eagles maandag voor de tweede keer in de geschiedenis de bekerfinale speelt, en dat mag iedereen weten ook. Deijl geniet volop van vlaggetjes en borden in de stad. "Dat is mooi. We weten allemaal dat Go Ahead een fanatiek publiek heeft tijdens wedstrijden, maar bij een bekerfinale leeft dat nóg veel sterker. Daar kunnen we enorm veel energie en kracht uit halen. We voelen héél veel steun uit de stad", zegt Deijl tijdens de persconferentie.

'Gewoon rustig over straat'

De vleugelverdediger moet lachen als hem wordt gevraagd of hij nog wel 'gewoon over straat kan'. "Jawel, jawel. Ik kan nog gewoon met mijn hondje naar buiten en door de Albert Heijn. Je wordt wel iets meer iets meer aangesproken. Alleen als alles goed gaat, dan zijn het alleen maar leuke gesprekken en vraagt niemand om moeilijke dingen."

Het is heel moeilijk om uit te leggen aan mensen die niet in Deventer wonen, maar wij leven naar wedstrijd toe die aanvoelt als een WK-finale. #kowet pic.twitter.com/FX39SQocVF — Özcan Akyol (@OzcanAkyol) April 14, 2025

'Geen spanning of angst'

Deijl leeft zelf met veel vertrouwen naar het duel toe, ondanks dat 'AZ favoriet is'. "We hebben deze finaleplek zelf afgedwongen door FC Twente en PSV te verslaan. In voorgaande jaren merkten we dat we moeite hadden tegen grote ploegen, maar dit jaar staan we er dan ook. Het is altijd afwachten hoe dat maandag is omdat het voor bijna iedereen de eerste keer is, maar ik heb niet het gevoel dat er veel spanning of angst heerst. We hebben er zin in."

Trainer Simonis ziet een voordeel in het feit dat er drie weken geleden al tegen Feyenoord in De Kuip werd gespeeld. "Voor veel spelers was dat de eerste keer en dat helpt zeker. Maar nu reist heel Deventer af, waardoor de lading vooraf niet volledig te tackelen is. De spelers zijn logischerwijs gespannen, maar het lijkt erop dat die spanning niet de overhand zal krijgen."

Geen uitzwaaiactie

Kowet-supporters zullen voorafgaand op de dag van de bekerfinale zichzelf enkel moeten laten horen in De Kuip. Go Ahead Eagles heeft nadrukkelijk gevraagd om geen uitzwaaiactie te organiseren. Daar heeft Simonis een duidelijke reden voor. "Omdat we op de dag zelf vertrekken. Dat was een expliciete wens van de spelers. En het kan natuurlijk zo zijn als je uitgezwaaid wordt, dat je onverhoopt toch tegen een langere reistijd aanloopt."

"We hebben die dag redelijk strak gepland...", legt de 40-jarige trainer uit. "Kijk, een oponthoud van vijf tot tien minuten, die is wel ingedekt. Maar mocht het onverhoopt langer zijn, dan kan dat wel eens in de weg gaan zitten. Het kan zeker ook helpen, maar alleen als we maar wel op tijd aan onze sportmaaltijd zitten", lacht Simonis.

Pessimisme in Alkmaar

In tegenstelling tot de positieve stemming in Deventer, hangt er in Alkmaar juist een 'sombere' sfeer. "Ik houd me daar niet al te veel mee bezig. Mijn focus ligt vooral bij de staf en het team. We trainen natuurlijk niet in Alkmaar zelf, dat is een feit. Maar tot voor kort waren ze nog erg enthousiast over bepaalde prestaties. Kijk je alleen naar onze bekercampagne, dan hebben we het ontzettend goed gedaan. Ik denk dat iedereen maandag weer enthousiast zal zijn."

De nummer zes van de Eredivisie organiseert een dag voor de finale een open training, zodat supporters de kans krijgen om het team uit te zwaaien. "Dat was een verzoek van de supporters. Blijkbaar is niet iedereen pessimistisch," concludeert Martens.