Mats Deijl reageert op bizarre actie van Go Ahead Eagles-fan: 'Dat komt er bij mij zeker niet'

Een Go Ahead Eagles-fan is wel heel erg overtuigd dat zijn ploeg maandag voor het eerst in de clubgeschiedenis de KNVB beker gaat winnen. De supporter is zelfs zo overtuigd dat hij alvast een enorme tattoo van de prijs op zijn lichaam heeft laten vereeuwigen. Go Ahead Eagles-aanvoerder Mats Deijl vindt het een bijzondere, maar mooie zet. "Deze meneer kunnen we niet teleurstellen", lacht Deijl in gesprek met Sportnieuws.nl.

Op 21 april neemt Go Ahead Eagles het in de Kuip op tegen AZ. De KNVB beker en een plekje in de Europa League staat voor beide ploegen op het spel. Bij de supporters uit Deventer is er in ieder geval vertrouwen in een goede afloop. Één supporter zette alvast een grote tattoo op zijn been. Op die plaat is de beker te zien met daaromheen de adelaar uit het wapen van Go Ahead Eagles. In de beker staat ook al de datum 21-04-2025 gegrafeerd.

Mats Deijl reageert

Kowet-aanvoerder Mats Deijl heeft met verbaasde ogen naar de actie gekeken. "Het is iets te vroeg misschien", opent de rechtsback tegenover Sportnieuws.nl. "Maar het is wel leuk. Ik denk dat hij héél veel vertrouwen in ons heeft. Ik hoop dat hij 'm niet weg hoeft te laseren", lacht hij.

Deijl kent de belangen van de bekerfinale, want de hele stad loopt al helemaal van stapel. "Dat is duidelijk. Ik denk dat er genoeg Deventenaren zijn die we eigenlijk niet teleur kunnen stellen. Maar die meneer (van de tatoeage, red) specifiek niet", vervolgt Deijl, die zelf nooit zou nadenken over het nemen van zo'n tatoeage. "Nee, zeker niet."

Geschiedenis

Go Ahead kan bij een mogelijke zege dus geschiedenis schrijven. Nog nooit won de ploeg uit Deventer de KNVB beker. De ploeg speelde ook nog nooit in een Europese topcompetitie. Vorig seizoen mocht de ploeg al kwalificatie voor de Conference League spelen, maar toen verslikte Go Ahead zich in het Noorse SK Brann.

AZ won al wel meermaals de beker. De Alkmaarders waren in 2013, 1982, 1981 en in 1978 de beste in het bekertoernooi. De Alkmaarders speelden ook al meerdere keren Europees. Dit seizoen werd AZ bij de laatste zestien van de Europa League uitgeschakeld door Tottenham Hotspur. De Alkmaarders sukkelen de laatste weken echter met de vorm. In de laatste zes officiële duels werd er niet meer gewonnen en aanvoerder Jordy Clasie is niet op tijd fit voor de bekerfinale.

Tattoo

Het zetten van een tattoo nog voordat een bekerfinale gespeeld is, is iets wat jaarlijks terugkomt bij de fans. Zo zette een NEC-fan vorig seizoen een tattoo voor de bekerfinale tegen Feyenoord, maar dat duel werd met 1-0 verloren. En ook in Engeland is het een terugkerend fenomeen. Zoals bij clubs als Newcastle United.

Bekerfinale

AZ staat op maandag 21 april, Tweede Paasdag, opnieuw in de bekerfinale. De Alkmaarders nemen het op tegenover Go Ahead Eagles. Beide ploegen beleven een matige start van het kalenderjaar. AZ won sinds 23 februari geen wedstrijd meer, terwijl Go Ahead Eagles ook al drie wedstrijden op rij geen overwinning pakte.

Winst van de bekerfinale levert een ticket voor Europees voetbal op. De bekerwinnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League, mits de club zich niet al voor de (voorronde van) Champions League heeft geplaatst.