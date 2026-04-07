Rory McIlroy maakte afgelopen jaar zijn droom waar door eindelijk het iconische toernooi The Masters te winnen. Als beloning kreeg hij daarna een groen jasje, maar ook werd hij opgezadeld met de taak om het menu samen te stellen van een speciaal diner in aanloop naar de editie van dit jaar. Daarbij heeft McIlroy niet bepaald op de kleintjes gelet.

McIlroy had al sinds 2014 drie van de vier grote majors in het golf gewonnen, maar het lukte hem maar niet om ook de vierde te winnen. Op The Masters ging ieder jaar weer fout en ook in 2025 leek de zege hem door de vingers te glippen. De Noord-Ier leidde voorafgaand aan de slotronde, maar op de allerlaatste hole miste hij de kans om de zege te pakken. Daardoor moest hij met Justin Rose in een play-off strijden om de titel en daarin sloeg hij alsnog toe.

De 36-jarige McIlroy mocht daardoor voor het eerst in zijn carrière het iconische groene jasje aantrekken, maar daar hielden de tradities nog niet op. Als winnaar van het toernooi mag hij vanaf nu namelijk ook ieder jaar aanschuiven bij het zogeheten 'Champions Dinner', dat elke keer vlak voor het toernooi wordt gehouden.

McIlroy stelt peperduur menu samen

De topgolfer mag dinsdag voor het eerst in dat gezelschap gaan eten, maar heeft als titelverdediger ook nog een speciale rol. De Noord-Ier moest namelijk het menu samenstellen dat de grootheden uit de sport vervolgens naar binnen mogen werken. Geld speelde daarbij blijkbaar geen enkele rol, want McIlroy stelde het duurste menu ooit samen.

Vooraf krijgen de genodigden onder meer een elandburger en gefrituurde garnalen. Dan moet het 3-gangenmenu nog komen en ook daar heeft McIlroy uitgepakt. Als voorgerecht heeft hij gekozen voor tonijn carpaccio, bij het hoofdgerechten kan er gekozen worden tussen een wagyu ossenhaasbiefstuk en gegaarde zalm en als afsluiter volgt dan nog een sticky toffee pudding.

Alles bij elkaar komt dat neer op een rekening van maar liefst 288 euro per persoon voor het eten. Dat is liefst 88 euro duurder dan wat Hideki Matsuyama in 2022 de gasten voorschotelde. Het zal voor de gasten even wennen zijn na vorig jaar, want toen stelde Scottie Scheffler een menu samen van 'slechts' 98 euro per persoon.

McIlroy slachtoffer van eigen keuzes

Daar houdt het nog steeds niet op, want McIlroy heeft ook nog eens vier verschillende wijnen gekozen. Drie daarvan zijn per fles duurder dan duizend euro en dus zal de schade van de rekening flink oplopen.

McIlroy is overigens zelf het slachtoffer van zijn keuzes, want hij moet als regerend kampioen het etentje betalen. Dat het een prijzige avond wordt, zal hem waarschijnlijk worst wezen. McIlroy sloeg in zijn hele carrière alleen al aan prijzengeld meer dan 200 miljoen bij elkaar. Voor zijn winst op The Masters van afgelopen jaar kreeg hij ruim 3,5 miljoen euro.

The Masters 2026

The Masters worden komend weekend weer gehouden in Augusta, Georgia. McIlroy gaat dan proberen om de eerste man sinds Tiger Woods, die onlangs betrokken was bij een zwaar auto-ongeluk, te worden die de titel prolongeert. Het toernooi begint op donderdag 9 april en eindigt op zondag 12 april.