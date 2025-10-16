Vandaag Inside heeft donderdag de Gouden Televizier-Ring gewonnen. Het is voor het eerst dat een programma voor de tweede keer de publieksprijs in ontvangst mag nemen. Een prachtige eer voor Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee.

Het VI-trio vierde de overwinning vanuit de studio van de talkshow. Ze maakten een extra lange uitzending ter ere van het televisiegala. Daar waren ze zelf dus niet aanwezig. Daarom namen Hélène Hendriks, Merel Ek en Noa Vahle de prijs namens het team van Vandaag Inside in ontvangst. Zij zijn ook vaak te gast in het praatprogramma.

Polonaise

"Het was op het nippertje, maar het is gelukt", grapt Genee in zijn speech. Hij riep veelvuldig de achterban van VI op om te stemmen op het programma. Na de woorden van de presentator werd de polonaise ingezet in de studio en klonk de nieuwe hit 'Koekoek' van Genee en John de Bever.

Derksen had absoluut geen behoefte aan die feeststemming in de studio. Hij vluchtte snel naar de kleedkamer. "Die zijn we kwijt", aldus Genee. Aan het eind van de speciale uitzending bedankte hij nogmaals de trouwe fans van het programma voor het stemmen. Geregeld komen de kijkcijfers uit rond de miljoen.

'Klein drankje'

Voorafgaand aan de uitzending onthulden Genee en Van der Gijp al dat er veel festiviteiten op de planning stonden als VI de felbegeerde ring zou winnen. Die zouden zelfs tot 3.00 uur 's nachts duren. "Maar dat ga ik niet redden, want ik heb honden thuis. Maar wel een klein drankje." En als ze niet winnen? "Dan neem ik ook een drankje", grapte Van der Gijp voor de camera van Sportnieuws.nl.

Jubileumeditie

In 2011 won het drietal de Televizier-Ring al eens, toen nog onder de naam Voetbal International. In de regels staat dat een programma de prijs niet twee keer kan winnen, maar speciaal voor het zestigjarige jubileum van de prijsuitreiking is een uitzondering gemaakt. Dus was Vandaag Inside donderdagavond één van de drie genomineerden. De andere kanshebbers waren Woeste Grond en Het Jachtseizoen: Most Wanted. Maar met een overgroot deel van de stemmen ging de televisieprijs naar Vandaag Inside.